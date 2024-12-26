26 грудня — яке церковне свято сьогодні, що не можна робити

Статуетка янгола. Фото: Pixabay

Сьогодні, 26 грудня, в Україні православні віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці за новим стилем. У цей день варто дотримуватися важливих традицій та не порушувати заборон.

Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.

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Церковне свято 26 грудня

Собор Пресвятої Богородиці

Це свято слідує одразу після Різдва Христового і присвячене вшануванню Божої Матері, яка народила Спасителя світу.

Собор Пресвятої Богородиці є виразом подяки та шани Діві Марії за її роль у втіленні Божого задуму спасіння людства. У цей день Церква також вшановує осіб, пов'язаних із земним життям Ісуса Христа: святого Йосифа Обручника, царя Давида та апостола Якова, брата Господнього.

Богослужіння. Фото: Pexels

Що не можна робити 26 грудня

Уникати сварок і конфліктів

Цей день має бути спокійним і мирним, тому сваритися чи сперечатися з рідними або знайомими категорично не рекомендується. Вважається, що такі дії можуть принести розлад у сім'ї.

Цей день має бути спокійним і мирним, тому сваритися чи сперечатися з рідними або знайомими категорично не рекомендується. Вважається, що такі дії можуть принести розлад у сім'ї. Не виконувати важкої фізичної роботи

Заборонено займатися важкими господарськими справами, такими як прання, прибирання чи ремонт. Жінкам особливо рекомендується утримуватися від важкої фізичної праці, щоб вшанувати Пресвяту Богородицю.

Заборонено займатися важкими господарськими справами, такими як прання, прибирання чи ремонт. Жінкам особливо рекомендується утримуватися від важкої фізичної праці, щоб вшанувати Пресвяту Богородицю. Не займатися рукоділлям

У народі вірять, що в цей день не слід шити, в'язати або прясти, щоб не "заплутати" свою долю.

Прикмети та традиції 26 грудня

Ясна і сонячна погода — до теплого літа та гарного врожаю.

Сніг або заметіль — рік буде багатим і вдалим.

Туман або мряка — до ранньої весни.

Якщо в цей день бути в доброму гуморі, то весь рік пройде без хвороб.

Вважається, що молитва до Богородиці 26 грудня особливо ефективна для зцілення від недуг.

Статуя Богородиці. Фото: Pixabay

Іменини 26 грудня

Аркадій — ім'я, що означає "щасливий" або "благословенний".

Євстратій — з грецької "добрий воїн" або "захисник".

Костянтин — ім'я зі значенням "стійкий" або "постійний".

Євгеній, Євгенія — походить із грецької мови та означає "благородний/благородна".

Миколай — означає "переможець народів".

Марія — означає "господиня" або "улюблена".

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