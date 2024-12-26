26 грудня — яке церковне свято сьогодні, що не можна робити

26 грудня — яке сьогодні церковне свято, традиції та заборони
Сьогодні, 26 грудня, в Україні православні віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці за новим стилем. У цей день варто дотримуватися важливих традицій та не порушувати заборон.
Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.
Церковне свято 26 грудня
Собор Пресвятої Богородиці
Це свято слідує одразу після Різдва Христового і присвячене вшануванню Божої Матері, яка народила Спасителя світу.
Собор Пресвятої Богородиці є виразом подяки та шани Діві Марії за її роль у втіленні Божого задуму спасіння людства. У цей день Церква також вшановує осіб, пов'язаних із земним життям Ісуса Христа: святого Йосифа Обручника, царя Давида та апостола Якова, брата Господнього.
Що не можна робити 26 грудня
- Уникати сварок і конфліктів
Цей день має бути спокійним і мирним, тому сваритися чи сперечатися з рідними або знайомими категорично не рекомендується. Вважається, що такі дії можуть принести розлад у сім'ї.
- Не виконувати важкої фізичної роботи
Заборонено займатися важкими господарськими справами, такими як прання, прибирання чи ремонт. Жінкам особливо рекомендується утримуватися від важкої фізичної праці, щоб вшанувати Пресвяту Богородицю.
- Не займатися рукоділлям
У народі вірять, що в цей день не слід шити, в'язати або прясти, щоб не "заплутати" свою долю.
Прикмети та традиції 26 грудня
- Ясна і сонячна погода — до теплого літа та гарного врожаю.
- Сніг або заметіль — рік буде багатим і вдалим.
- Туман або мряка — до ранньої весни.
- Якщо в цей день бути в доброму гуморі, то весь рік пройде без хвороб.
- Вважається, що молитва до Богородиці 26 грудня особливо ефективна для зцілення від недуг.
Іменини 26 грудня
- Аркадій — ім'я, що означає "щасливий" або "благословенний".
- Євстратій — з грецької "добрий воїн" або "захисник".
- Костянтин — ім'я зі значенням "стійкий" або "постійний".
- Євгеній, Євгенія — походить із грецької мови та означає "благородний/благородна".
- Миколай — означає "переможець народів".
- Марія — означає "господиня" або "улюблена".
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