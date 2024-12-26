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26 грудня — яке сьогодні церковне свято, традиції та заборони

26 грудня 2024 05:45
Валерія Максименко - Редактор
26 грудня — яке церковне свято сьогодні, що не можна робити
Статуетка янгола. Фото: Pixabay
Валерія Максименко - Редактор

Сьогодні, 26 грудня, в Україні православні віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці за новим стилем. У цей день варто дотримуватися важливих традицій та не порушувати заборон.

Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.

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Собор Пресвятої Богородиці

Це свято слідує одразу після Різдва Христового і присвячене вшануванню Божої Матері, яка народила Спасителя світу.

Собор Пресвятої Богородиці є виразом подяки та шани Діві Марії за її роль у втіленні Божого задуму спасіння людства. У цей день Церква також вшановує осіб, пов'язаних із земним життям Ісуса Христа: святого Йосифа Обручника, царя Давида та апостола Якова, брата Господнього.

Богослужіння
Богослужіння. Фото: Pexels

Що не можна робити 26 грудня

  • Уникати сварок і конфліктів
    Цей день має бути спокійним і мирним, тому сваритися чи сперечатися з рідними або знайомими категорично не рекомендується. Вважається, що такі дії можуть принести розлад у сім'ї.
  • Не виконувати важкої фізичної роботи  
    Заборонено займатися важкими господарськими справами, такими як прання, прибирання чи ремонт. Жінкам особливо рекомендується утримуватися від важкої фізичної праці, щоб вшанувати Пресвяту Богородицю.
  • Не займатися рукоділлям
    У народі вірять, що в цей день не слід шити, в'язати або прясти, щоб не "заплутати" свою долю.  

Прикмети та традиції 26 грудня

  • Ясна і сонячна погода — до теплого літа та гарного врожаю.  
  • Сніг або заметіль — рік буде багатим і вдалим.  
  • Туман або мряка — до ранньої весни.  
  • Якщо в цей день бути в доброму гуморі, то весь рік пройде без хвороб.  
  • Вважається, що молитва до Богородиці 26 грудня особливо ефективна для зцілення від недуг.  
Статуя Богородиці
Статуя Богородиці. Фото: Pixabay

Іменини 26 грудня

  • Аркадій — ім'я, що означає "щасливий" або "благословенний".
  • Євстратій — з грецької "добрий воїн" або "захисник".
  • Костянтин — ім'я зі значенням "стійкий" або "постійний".
  • Євгеній, Євгенія — походить із грецької мови та означає "благородний/благородна".
  • Миколай — означає "переможець народів".
  • Марія — означає "господиня" або "улюблена".

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