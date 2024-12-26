26 декабря – какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать

Статуетка ангела. Фото: Pixabay

Сегодня, 26 декабря, в Украине православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы по новому стилю. В этот день следует соблюдать важные традиции и не нарушать запретов.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

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Собор Пресвятой Богородицы

Этот праздник следует сразу после Рождества Христова и посвящен почитанию Божией Матери, родившей Спасителя мира.

Собор Пресвятой Богородицы является выражением благодарности и уважения Деве Марии за ее роль в воплощении Божьего замысла спасения человечества. В этот день Церковь также чествует людей, связанных с земной жизнью Иисуса Христа: святого Иосифа Обручника, царя Давида и апостола Иакова, брата Господня.

Богослужение. Фото: Pexels

Что нельзя делать 26 декабря

Избегать ссор и конфликтов

Этот день должен быть спокойным и мирным, потому ссориться или спорить с родными или знакомыми не рекомендуется. Считается, что такие действия могут принести разлад в семье.

Этот день должен быть спокойным и мирным, потому ссориться или спорить с родными или знакомыми не рекомендуется. Считается, что такие действия могут принести разлад в семье. Не выполнять тяжелую физическую работу

Запрещается заниматься тяжелыми хозяйственными делами, такими как стирка, уборка или ремонт. Женщинам особенно рекомендуется воздерживаться от тяжелого физического труда, чтобы почтить Пресвятую Богородицу.

Запрещается заниматься тяжелыми хозяйственными делами, такими как стирка, уборка или ремонт. Женщинам особенно рекомендуется воздерживаться от тяжелого физического труда, чтобы почтить Пресвятую Богородицу. Не заниматься рукоделием

В народе верят, что в этот день не следует шить, вязать или прясть, чтобы не "запутать" свою судьбу.

Приметы и традиции 26 декабря

Ясная и солнечная погода — к теплому лету и хорошему урожаю.

Снег или метель — год будет богатым и удачным.

Туман или морось — к ранней весне.

Если в этот день быть в хорошем настроении, то весь год пройдет без болезней.

Считается, что молитва к Богородице 26 декабря особенно эффективна для исцеления от болезней.

Статуя Богородицы. Фото: Pixabay

Именины 26 декабря

Аркадий — имя, означающее "счастливый" или "благословенный".

Евстратий — с греческого "добрый воин" или "защитник".

Константин — имя со значением "устойчивый" или "постоянный".

Евгений, Евгения — происходит из греческого языка и означает "благородный/благородная".

Николай — означает "победитель народов".

Мария — означает "хозяйка" или "любимая".

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