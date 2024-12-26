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26 декабря — какой сегодня церковный праздник, традиции и запреты

26 декабря 2024 05:45
Валерия Максименко - Редактор
26 декабря – какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать
Статуетка ангела. Фото: Pixabay
Валерия Максименко - Редактор

Сегодня, 26 декабря, в Украине православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы по новому стилю. В этот день следует соблюдать важные традиции и не нарушать запретов.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

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Церковный праздник 26 декабря

Собор Пресвятой Богородицы

Этот праздник следует сразу после Рождества Христова и посвящен почитанию Божией Матери, родившей Спасителя мира.

Собор Пресвятой Богородицы является выражением благодарности и уважения Деве Марии за ее роль в воплощении Божьего замысла спасения человечества. В этот день Церковь также чествует людей, связанных с земной жизнью Иисуса Христа: святого Иосифа Обручника, царя Давида и апостола Иакова, брата Господня.

Богослужение
Богослужение. Фото: Pexels

Что нельзя делать 26 декабря

  • Избегать ссор и конфликтов
    Этот день должен быть спокойным и мирным, потому ссориться или спорить с родными или знакомыми не рекомендуется. Считается, что такие действия могут принести разлад в семье.
  • Не выполнять тяжелую физическую работу
    Запрещается заниматься тяжелыми хозяйственными делами, такими как стирка, уборка или ремонт. Женщинам особенно рекомендуется воздерживаться от тяжелого физического труда, чтобы почтить Пресвятую Богородицу.
  • Не заниматься рукоделием
    В народе верят, что в этот день не следует шить, вязать или прясть, чтобы не "запутать" свою судьбу.

Приметы и традиции 26 декабря

  • Ясная и солнечная погода — к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Снег или метель — год будет богатым и удачным.
  • Туман или морось — к ранней весне.
  • Если в этот день быть в хорошем настроении, то весь год пройдет без болезней.
  • Считается, что молитва к Богородице 26 декабря особенно эффективна для исцеления от болезней.
Статуя Богородицы
Статуя Богородицы. Фото: Pixabay

Именины 26 декабря

  • Аркадий — имя, означающее "счастливый" или "благословенный".
  • Евстратий — с греческого "добрый воин" или "защитник".
  • Константин — имя со значением "устойчивый" или "постоянный".
  • Евгений, Евгения — происходит из греческого языка и означает "благородный/благородная".
  • Николай — означает "победитель народов".
  • Мария — означает "хозяйка" или "любимая".

Раньше мы рассказывали, какое желание не стоит загадывать в Новый год после 50-ти.

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приметы традиции запреты праздник Пресвятая Богородица

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