26 декабря – какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать

26 декабря — какой сегодня церковный праздник, традиции и запреты
Сегодня, 26 декабря, в Украине православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы по новому стилю. В этот день следует соблюдать важные традиции и не нарушать запретов.
Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.
Церковный праздник 26 декабря
Собор Пресвятой Богородицы
Этот праздник следует сразу после Рождества Христова и посвящен почитанию Божией Матери, родившей Спасителя мира.
Собор Пресвятой Богородицы является выражением благодарности и уважения Деве Марии за ее роль в воплощении Божьего замысла спасения человечества. В этот день Церковь также чествует людей, связанных с земной жизнью Иисуса Христа: святого Иосифа Обручника, царя Давида и апостола Иакова, брата Господня.
Что нельзя делать 26 декабря
- Избегать ссор и конфликтов
Этот день должен быть спокойным и мирным, потому ссориться или спорить с родными или знакомыми не рекомендуется. Считается, что такие действия могут принести разлад в семье.
- Не выполнять тяжелую физическую работу
Запрещается заниматься тяжелыми хозяйственными делами, такими как стирка, уборка или ремонт. Женщинам особенно рекомендуется воздерживаться от тяжелого физического труда, чтобы почтить Пресвятую Богородицу.
- Не заниматься рукоделием
В народе верят, что в этот день не следует шить, вязать или прясть, чтобы не "запутать" свою судьбу.
Приметы и традиции 26 декабря
- Ясная и солнечная погода — к теплому лету и хорошему урожаю.
- Снег или метель — год будет богатым и удачным.
- Туман или морось — к ранней весне.
- Если в этот день быть в хорошем настроении, то весь год пройдет без болезней.
- Считается, что молитва к Богородице 26 декабря особенно эффективна для исцеления от болезней.
Именины 26 декабря
- Аркадий — имя, означающее "счастливый" или "благословенный".
- Евстратий — с греческого "добрый воин" или "защитник".
- Константин — имя со значением "устойчивый" или "постоянный".
- Евгений, Евгения — происходит из греческого языка и означает "благородный/благородная".
- Николай — означает "победитель народов".
- Мария — означает "хозяйка" или "любимая".
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