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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вперше за 10 років — Гайтана та СКАЙ заспівають на одній сцені arrow

Вперше за 10 років — Гайтана та СКАЙ заспівають на одній сцені

23 липня 2025 18:16
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Фестиваль Покоління на ВДНГ — Гайтана, СКАЙ і ТНМК з'являться на сцені
Гайтана та Олег Собчук. Фото: пресслужба
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Вперше за 10 років шанувальники наживо побачать виступ співачки Гайтани та гурту "СКАЙ". Довгоочікуване повернення дуету з піснею "Не йди" відбудеться на фестивалі "Покоління" у Києві.

Новини.LIVE розповідає про подію.

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Фестиваль "Покоління" на ВДНГ

З 25 по 27 липня на ВДНГ відбудеться фінальний літній фестиваль попкультури 90-х і 2000-х "Покоління", присвячений музиці, що звучала з касетників і об'єднувала країну.

Фестиваль Покоління у Києві
Фестиваль "Покоління" на ВДНГ. Фото: пресслужба

На сцену вийдуть Гайтана, гурт СКАЙ, ТНМК та інші легенди української естради. Хедлайнери виконають хіти, що стали символами епохи.

Зокрема, 25 липня на сцену у Києві з хітами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" вийде Гайтана, а 26-го — гурт СКАЙ. Вперше за десять років вони разом наживо виконають у Києві пісню "Не йди".

Фестиваль Покоління - Гайтана та СКАЙ
Виступ Гайтани та "СКАЙ" на фестивалі "Покоління". Фото: пресслужба

А 27 липня відбудеться благодійне "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком, де глядачі зможуть отримати подарунки від партнерів. А на переможця чекає головний приз  — система караоке чи можливість заспівати на розігріві у ТНМК.

Фестиваль Покоління на ВДНГ - Ігор Кондратюк
"Караоке на Майдані" у рамках фестивалю "Покоління". Фото: пресслужба

Окрім сцени, на гостей чекають тематичні фотозони з тетрісами й ламповими телевізорами, зона настільних ігор, восьмибітні приставки, фудкорт, бар і DJ-сети з піснями 90-х і "нульових".

Фестиваль матиме благодійну мету — збір коштів на РЕБи для Третьої штурмової бригади. Минулого року на фестивалях зібрали понад 7 мільйонів гривень на авто, дрони, РЕБи та інше обладнання.

Раніше зірки шоубізнесу знялися у мотиваційному відео у стилі "Гаррі Поттера" для Atlas Weekend.

А також стало відомо, хто з українських артистів виступатиме на фестивалі Лайми Вайкуле.

музика фестиваль Гайтана покоління СКАЙ "Караоке на Майдані"
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19:10 Кого і за що можуть депортувати з України у 2025 — перелік причин

19:04 Харків’янка вчиняла підпали на замовлення РФ — як її покарав суд

18:55 Прибрали імена героїв — скандальне перейменування на Одещині

18:42 Укрзалізниця анонсувала новий поїзд — який буде маршрут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:38 Малюк прокоментував обшуки в командувача Нацгвардії Півненка

18:36 Голова АРМА підтримала скандальний закон про НАБУ та САП

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