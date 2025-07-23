Фестиваль Покоління на ВДНГ — Гайтана, СКАЙ і ТНМК з'являться на сцені

Гайтана та Олег Собчук. Фото: пресслужба

Вперше за 10 років шанувальники наживо побачать виступ співачки Гайтани та гурту "СКАЙ". Довгоочікуване повернення дуету з піснею "Не йди" відбудеться на фестивалі "Покоління" у Києві.

Новини.LIVE розповідає про подію.

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Фестиваль "Покоління" на ВДНГ

З 25 по 27 липня на ВДНГ відбудеться фінальний літній фестиваль попкультури 90-х і 2000-х "Покоління", присвячений музиці, що звучала з касетників і об'єднувала країну.

Фестиваль "Покоління" на ВДНГ. Фото: пресслужба

На сцену вийдуть Гайтана, гурт СКАЙ, ТНМК та інші легенди української естради. Хедлайнери виконають хіти, що стали символами епохи.

Зокрема, 25 липня на сцену у Києві з хітами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" вийде Гайтана, а 26-го — гурт СКАЙ. Вперше за десять років вони разом наживо виконають у Києві пісню "Не йди".

Виступ Гайтани та "СКАЙ" на фестивалі "Покоління". Фото: пресслужба

А 27 липня відбудеться благодійне "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком, де глядачі зможуть отримати подарунки від партнерів. А на переможця чекає головний приз — система караоке чи можливість заспівати на розігріві у ТНМК.

"Караоке на Майдані" у рамках фестивалю "Покоління". Фото: пресслужба

Окрім сцени, на гостей чекають тематичні фотозони з тетрісами й ламповими телевізорами, зона настільних ігор, восьмибітні приставки, фудкорт, бар і DJ-сети з піснями 90-х і "нульових".

Фестиваль матиме благодійну мету — збір коштів на РЕБи для Третьої штурмової бригади. Минулого року на фестивалях зібрали понад 7 мільйонів гривень на авто, дрони, РЕБи та інше обладнання.

Раніше зірки шоубізнесу знялися у мотиваційному відео у стилі "Гаррі Поттера" для Atlas Weekend.

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