Atlas Festival у стилі Гаррі Поттера. Фото: Atlas Festival

Atlas Festival презентував мотиваційне відео у стилі культової саги про Гаррі Поттера. Це вже третя серія вірусних соціальних роликів на підтримку благодійного Збору №13, яку команда фестивалю створює разом із Фондом "Повернись живим". Цього разу — алюзія на Філософський камінь.

Головні герої вирушають на пошуки квартири й магічного артефакта, що перетворює все на донати.

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У ролі Гаррі Поттера — Віталій Козловський, Лорда Волдеморта зіграв комік Марк Куцевалов, а професора Дамблдора — легендарний "азовець" Ілля "Гендальф" Самойленко.

Серед зіркового складу також знялися: Аміль Насіров, журналіст УП Михайло Ткач, Іван Люленов, Петро Бампер, Олександр Хоменко (МУР), EL Кравчук та інші.

У ролику — чимало мемів і пасхалок для фанатів всесвіту: матч із квідичу, урок із Темних мистецтв і навіть "битва" з Лордом Волдемортом.

Серед партнерів гумористичного ролику — представники соціально-відповідального бізнесу, які разом із зірками шоу-бізнесу запрошують усіх охочих долучитися до розіграшу крутих подарунків.

Так, Royal House і ЛУН уже другий рік поспіль підтримують благодійну ініціативу Atlas Festival. На кону — квартира в передмісті столиці, у комплексі Park Royal, яку розігрують за донат від 300 грн.

А компанія BMW Україна дарує шанс виграти новий BMW 3 серії з автосалону кожному, хто задонатить від 200 грн.

Мета кампанії — зібрати 100 мільйонів гривень на конверт ПриватБанку: для закупівлі транспорту, FPV-дронів, комплексів управління та додаткового обладнання, необхідного для ефективного перехоплення ворожих цілей.

Atlas Festival у стилі Гаррі Поттера. Фото: Atlas Festival

Зірки у костюмах Гаррі Поттера. Фото: Atlas Festival

Артисти у костюмах Гаррі Поттера. Фото: Atlas Festival

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві стартував забіг на підтримку ветеранів. Участь у заході взяло чимало українських зірок.

Також ми розповідали про те, що в Одесі провели благодійний вечір професійного боксу. Під час заходу збирали кошти на підтримку захисників та для будівництва дитячого майданчика.