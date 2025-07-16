Atlas Festival в стиле Гарри Поттера. Фото: Atlas Festival

Atlas Festival представил мотивационное видео в стиле культовой саги о Гарри Поттере. Это уже третья серия вирусных социальных роликов в поддержку благотворительного Сбора №13, которую команда фестиваля создает вместе с Фондом "Вернись живым". На этот раз — аллюзия на Философский камень.

Главные герои отправляются на поиски квартиры и магического артефакта, который превращает все в донаты.

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В роли Гарри Поттера — Виталий Козловский, Лорда Волдеморта сыграл комик Марк Куцевалов, а профессора Дамблдора — легендарный "азовец" Илья "Гэндальф" Самойленко.

Среди звездного состава также снялись: Амиль Насиров, журналист УП Михаил Ткач, Иван Люленов, Петр Бампер, Александр Хоменко (МУР), EL Кравчук и другие.

В ролике — немало мемов и пасхалок для фанатов вселенной: матч по квиддичу, урок по Темным искусствам и даже "битва" с Лордом Волдемортом.

Среди партнеров юмористического ролика — представители социально-ответственного бизнеса, которые вместе со звездами шоу-бизнеса приглашают всех желающих присоединиться к розыгрышу крутых подарков.

Так, Royal House и ЛУН уже второй год подряд поддерживают благотворительную инициативу Atlas Festival. На кону — квартира в пригороде столицы, в комплексе Park Royal, которую разыгрывают за донат от 300 грн.

А компания BMW Украина дарит шанс выиграть новый BMW 3 серии из автосалона каждому, кто задонатит от 200 грн.

Цель кампании — собрать 100 миллионов гривен на конверт ПриватБанка: для закупки транспорта, FPV-дронов, комплексов управления и дополнительного оборудования, необходимого для эффективного перехвата вражеских целей.

Atlas Festival в стиле Гарри Поттера. Фото: Atlas Festival

Звезды в костюмах Гарри Поттера. Фото: Atlas Festival

Артисты в костюмах Гарри Поттера. Фото: Atlas Festival

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве стартовал забег в поддержку ветеранов. Участие в мероприятии приняло немало украинских звезд.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе провели благотворительный вечер профессионального бокса. Во время мероприятия собирали средства в поддержку защитников и для строительства детской площадки.