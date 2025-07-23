Фестиваль Поколение на ВДНХ — Гайтана, СКАЙ и ТНМК появятся на сцене

Гайтана и Олег Собчук. Фото: пресс-служба

Впервые за 10 лет поклонники вживую увидят выступление певицы Гайтаны и группы "СКАЙ". Долгожданное возвращение дуэта с песней "Не йди" состоится на фестивале "Поколение" в Киеве.

Новини.LIVE рассказывает о событии.

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Фестиваль "Поколение" на ВДНХ

С 25 по 27 июля на ВДНХ состоится финальный летний фестиваль поп-культуры 90-х и 2000-х "Поколение", посвященный музыке, которая звучала с кассетников и объединяла страну.

Фестиваль "Поколение" на ВДНХ. Фото: пресс-служба

На сцену выйдут Гайтана, группа СКАЙ, ТНМК и другие легенды украинской эстрады. Хедлайнеры исполнят хиты, ставшие символами эпохи.

В частности, 25 июля на сцену в Киеве с хитами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" выйдет Гайтана, а 26-го - группа СКАЙ. Впервые за десять лет они вместе вживую исполнят в Киеве песню "Не йди".

Выступление Гайтаны и "СКАЙ" на фестивале "Поколение". Фото: пресс-служба

А 27 июля состоится благотворительное "Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком, где зрители смогут получить подарки от партнеров. А победителя ждет главный приз — система караоке или возможность спеть на разогреве у ТНМК.

"Караоке на Майдане" в рамках фестиваля "Поколение". Фото: пресс-служба

Кроме сцены, гостей ждут тематические фотозоны с тетрисами и ламповыми телевизорами, зона настольных игр, восьмибитные приставки, фудкорт, бар и DJ-сеты с песнями 90-х и "нулевых".

Фестиваль будет иметь благотворительную цель — сбор средств на РЭБы для Третьей штурмовой бригады. В прошлом году на фестивалях собрали более 7 миллионов гривен на авто, дроны, РЭБы и другое оборудование.

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