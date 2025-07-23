Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Впервые за 10 лет — Гайтана и СКАЙ споют на одной сцене arrow

Впервые за 10 лет — Гайтана и СКАЙ споют на одной сцене

23 июля 2025 18:16
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Фестиваль Поколение на ВДНХ — Гайтана, СКАЙ и ТНМК появятся на сцене
Гайтана и Олег Собчук. Фото: пресс-служба
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Впервые за 10 лет поклонники вживую увидят выступление певицы Гайтаны и группы "СКАЙ". Долгожданное возвращение дуэта с песней "Не йди" состоится на фестивале "Поколение" в Киеве.

Новини.LIVE рассказывает о событии.

Реклама
Читайте также:

Фестиваль "Поколение" на ВДНХ

С 25 по 27 июля на ВДНХ состоится финальный летний фестиваль поп-культуры 90-х и 2000-х "Поколение", посвященный музыке, которая звучала с кассетников и объединяла страну.

Фестиваль Покоління у Києві
Фестиваль "Поколение" на ВДНХ. Фото: пресс-служба

На сцену выйдут Гайтана, группа СКАЙ, ТНМК и другие легенды украинской эстрады. Хедлайнеры исполнят хиты, ставшие символами эпохи.

В частности, 25 июля на сцену в Киеве с хитами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" выйдет Гайтана, а 26-го - группа СКАЙ. Впервые за десять лет они вместе вживую исполнят в Киеве песню "Не йди".

Фестиваль Покоління - Гайтана та СКАЙ
Выступление Гайтаны и "СКАЙ" на фестивале "Поколение". Фото: пресс-служба

А 27 июля состоится благотворительное "Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком, где зрители смогут получить подарки от партнеров. А победителя ждет главный приз — система караоке или возможность спеть на разогреве у ТНМК.

Фестиваль Покоління на ВДНГ - Ігор Кондратюк
"Караоке на Майдане" в рамках фестиваля "Поколение". Фото: пресс-служба

Кроме сцены, гостей ждут тематические фотозоны с тетрисами и ламповыми телевизорами, зона настольных игр, восьмибитные приставки, фудкорт, бар и DJ-сеты с песнями 90-х и "нулевых".

Фестиваль будет иметь благотворительную цель — сбор средств на РЭБы для Третьей штурмовой бригады. В прошлом году на фестивалях собрали более 7 миллионов гривен на авто, дроны, РЭБы и другое оборудование.

Ранее звезды шоубизнеса снялись в мотивационном видео в стиле "Гарри Поттера" для Atlas Weekend.

А также стало известно, кто из украинских артистов будет выступать на фестивале Лаймы Вайкуле.

музыка фестиваль Гайтана поколение СКАЙ "Караоке на Майдане"
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:42 Укрзализныця анонсировала новый поезд — какой будет маршрут

18:38 Малюк прокомментировал обыски у командующего Нацгвардии Пивненко

18:36 Глава АРМА поддержала скандальный закон о НАБУ и САП

18:25 Грозы наконец-то уйдут — Укрметеоцентр заявил об улучшении погоды

18:20 Одесчина лидирует по количеству разрушенных атаками памятников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 50 000 на детей — стоит ли ждать изменений и на что хватит денег

18:15 НАБУ и САП завершили дело Коломойского на 9,2 млрд грн

18:14 РФ может использовать митинги по НАБУ и САП — что говорит ГУР

17:54 Don't push the horses — ТОП-4 фразы Усика, ставшие мемом

17:54 Экс-чиновника КГГА подозревают в хищении 75 млн соцпомощи

18:42 Укрзализныця анонсировала новый поезд — какой будет маршрут

18:38 Малюк прокомментировал обыски у командующего Нацгвардии Пивненко

18:36 Глава АРМА поддержала скандальный закон о НАБУ и САП

18:25 Грозы наконец-то уйдут — Укрметеоцентр заявил об улучшении погоды

18:20 Одесчина лидирует по количеству разрушенных атаками памятников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 50 000 на детей — стоит ли ждать изменений и на что хватит денег

18:15 НАБУ и САП завершили дело Коломойского на 9,2 млрд грн

18:14 РФ может использовать митинги по НАБУ и САП — что говорит ГУР

17:54 Don't push the horses — ТОП-4 фразы Усика, ставшие мемом

17:54 Экс-чиновника КГГА подозревают в хищении 75 млн соцпомощи

19:43 Как изменились цены на Привозе летом — что покупают одесситы

21 июля

19:44 Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

19 июля

06:33 Морской дракон вернулся — что еще скрывает в себе Черное море

18 июля

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

06:33 День Государственности — что о нем знают одесситы

14 июля

19:44 Как выросли цены на квартиры в Одессе 2025 — стоимость у моря

Text

17:50 Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

Text

08:03 Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

22 июля
Text

17:56 Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

21:03 Берем кабачок и добавляем яйца — ужин, который вкуснее мяса

11 июля 2025

10:35 Нашли больше ожидаемого — где в Украине обнаружили газ

18 июля 2025

05:00 1 кабачок + 3 яйца — очень вкусный самый дешевый завтрак лета

20 июля 2025

00:57Усик Дюбуа — полная хронология победного боя нашего чемпиона

18 июля 2025

00:33 Уклонился от мобилизации из-за ампутированных стоп — решение суда

13 июля 2025

05:45 Поддержка украинцев 60+ — на что рассчитывать в августе

16 июля 2025

17:12 Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета

15 июля 2025

12:00 Замечательный салат за 2 минуты — универсальный рецепт-находка

14 июля 2025

01:00 Маринованные огурцы на зиму без заморочек — рецепт консервации

13 июля 2025

17:45 Сбережения в долларах — где не надо хранить валюту

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации