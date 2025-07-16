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Самотню Пугачову заскочили на вулиці — де зараз співачка

16 липня 2025 14:37
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Де зараз Алла Пугачова — фанати розсекретили місцеперебування зірки (фото)
Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Стало відомо, де зараз перебуває російська співачка Алла Пугачова. Шанувальники заскочили зірку просто посеред вулиці в Європі.

Кадри з артисткою з'явилися в Instagram.

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Після нещодавньої відпустки до Італії разом із чоловіком Максимом Галкіним співачка не афішувала своє місцеперебування. Однак днями фанати заскочили Пугачову в Латвії.

Артистка на самоті прогулювалася вулицями Юрмали. Пугачова залюбки зробила фото із прихильниками.

"Алла Борисівна така легка, весела, усміхнена, позитивна. Ми з нею обійнялися під час зустрічі (не встигли зняти) — це було дуже мило", — розповіла про зустріч прихильниця.

Аллу Пугачову побачили в Юрмалі - фото
Алла Пугачова із шанувальниками. Фото: instagram.com/tatyatri

До слова, зовсім скоро у Юрмалі відбудеться фестиваль співачки Лайми Вайкуле. Тож не виключено, що Пугачова та Галкін також завітають на подію.

Раніше ми розповідали, хто з українських артистів виступить на Laima RendezVous.

А також стало відомо, де зараз танцюрист Влад Яма, який втік з України.

соцмережі Латвія Алла Пугачова співачка російські зірки
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