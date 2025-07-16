Где сейчас Алла Пугачева — фанаты рассекретили местонахождение звезды (фото)

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Стало известно, где сейчас находится российская певица Алла Пугачева. Поклонники застали звезду прямо посреди улицы в Европе.

Кадры с артисткой появились в Instagram.

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После недавнего отпуска в Италию вместе с мужем Максимом Галкиным, певица не афишировала свое местонахождение. Однако на днях фанаты застали Пугачеву в Латвии.

Артистка в одиночестве прогуливалась по улицам Юрмалы. Пугачева охотно сделала фото с поклонниками.

"Алла Борисовна такая легкая, веселая, улыбчивая, позитивная. Мы с ней обнялись во время встречи (не успели снять) — это было очень мило", — рассказала о встрече поклонница.

Алла Пугачева с поклонниками. Фото: instagram.com/tatyatri

К слову, совсем скоро в Юрмале состоится фестиваль певицы Лаймы Вайкуле. Поэтому не исключено, что Пугачева и Галкин также посетят событие.

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