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Одинокую Пугачеву застали на улице — где сейчас певица

16 июля 2025 14:37
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Где сейчас Алла Пугачева — фанаты рассекретили местонахождение звезды (фото)
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Стало известно, где сейчас находится российская певица Алла Пугачева. Поклонники застали звезду прямо посреди улицы в Европе.

Кадры с артисткой появились в Instagram.

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Где сейчас Алла Пугачева

После недавнего отпуска в Италию вместе с мужем Максимом Галкиным, певица не афишировала свое местонахождение. Однако на днях фанаты застали Пугачеву в Латвии.

Артистка в одиночестве прогуливалась по улицам Юрмалы. Пугачева охотно сделала фото с поклонниками.

"Алла Борисовна такая легкая, веселая, улыбчивая, позитивная. Мы с ней обнялись во время встречи (не успели снять) — это было очень мило", — рассказала о встрече поклонница.

Аллу Пугачову побачили в Юрмалі - фото
Алла Пугачева с поклонниками. Фото: instagram.com/tatyatri

К слову, совсем скоро в Юрмале состоится фестиваль певицы Лаймы Вайкуле. Поэтому не исключено, что Пугачева и Галкин также посетят событие.

Ранее мы рассказывали, кто из украинских артистов выступит на Laima RendezVous.

А также стало известно, где сейчас танцор Влад Яма, который сбежал из Украины.

соцсети Латвия Алла Пугачева певица российские звезды
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