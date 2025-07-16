Где сейчас Алла Пугачева — фанаты рассекретили местонахождение звезды (фото)

Одинокую Пугачеву застали на улице — где сейчас певица
Стало известно, где сейчас находится российская певица Алла Пугачева. Поклонники застали звезду прямо посреди улицы в Европе.
Кадры с артисткой появились в Instagram.
Где сейчас Алла Пугачева
После недавнего отпуска в Италию вместе с мужем Максимом Галкиным, певица не афишировала свое местонахождение. Однако на днях фанаты застали Пугачеву в Латвии.
Артистка в одиночестве прогуливалась по улицам Юрмалы. Пугачева охотно сделала фото с поклонниками.
"Алла Борисовна такая легкая, веселая, улыбчивая, позитивная. Мы с ней обнялись во время встречи (не успели снять) — это было очень мило", — рассказала о встрече поклонница.
К слову, совсем скоро в Юрмале состоится фестиваль певицы Лаймы Вайкуле. Поэтому не исключено, что Пугачева и Галкин также посетят событие.
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