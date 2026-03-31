MONATIK запрем'єрив новий хіт у відповідь на критику в мережі

Український співак MONATIK випустив новий кліп "одасвобода", у якому показав, як можна звільнитися від негативу та осуду в інтернеті. Відео вже стало маніфестом проти булінгу та стереотипів.

MONATIK відповів на гейт новою піснею

У кліпі Дмитро Монатік демонструє, як легко позбавлятися чужих насмішок і токсичних коментарів: телефони, мішки зі "сміттям" гейту та інтернет-меми перетворюються на сміття, яке герой викидає, аби потрапити до світу радості та власного стилю. Фінал роботи — яскрава вечірка тих, хто обрав свободу та власний шлях.

""одасвобода" — це для всіх, кого булили, будуть булити чи булять за зовнішній вигляд. Часто люди намагаються накидати вам купу свого сміття в голову. Регулярно це сміття викидайте! Свобода починається в голові", — коментує Дмитро.

Кожен персонаж кліпу створює власний культурний простір, де інакшість стає джерелом сили, стилю та розвитку. Пасхалки відео, включно з Губкою Бобом та класичними образами інтернет-культури, роблять "одасвободу" зрозумілою для мільйонів.

Читайте також:

Ідея кліпу зародилася після концерту 12 лютого в Одеському театрі музкомедії, коли соцмережі обговорювали новий образ Монатіка. Артист відповів на меми гумором, створивши серію жартівливих обкладинок до майбутньої роботи та звернувся до фанів

"Шановний Instagram, допоможіть обрати обкладинку до нової музичної роботи", — написав Монатік.

Реакція була миттєвою: тисячі лайків і схвальні коментарі підтвердили — найкраща відповідь на гейт — сміх над самим гейтом, що стало основою концепції кліпу "одасвобода".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що гурт "Антитіла" виконали пісню на честь українського льотчика Олексія Месю з позивним Moonfish, який загинув під час бойового завдання.

Тим часом організатори Atlas Festival оголосили другу хвилю учасників цьогорічного лайнапу. До програми приєдналися MONATIK, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Друга Ріка та Курган & Agregat.