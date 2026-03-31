Главная Шоу-бизнес MONATIK запремьерил новый хит в ответ на критику в сети

Дата публикации 31 марта 2026 16:24
Украинский певец MONATIK выпустил новый клип "одасвобода", в котором показал, как можно освободиться от негатива и осуждения в интернете. Видео уже стало манифестом против буллинга и стереотипов.

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале артиста, передает Новини.LIVE.

В клипе Дмитрий Монатик демонстрирует, как легко избавляться от чужих насмешек и токсичных комментариев: телефоны, мешки с "мусором" хейта и интернет-мемы превращаются в мусор, который герой выбрасывает, чтобы попасть в мир радости и собственного стиля. Финал работы — яркая вечеринка тех, кто выбрал свободу и собственный путь.

""одасвобода" — это для всех, кого буллили, будут буллить или буллят за внешний вид. Часто люди пытаются накидать вам кучу своего мусора в голову. Регулярно этот мусор выбрасывайте! Свобода начинается в голове", — комментирует Дмитрий.

Каждый персонаж клипа создает собственное культурное пространство, где инаковость становится источником силы, стиля и развития. Пасхалки видео, включая Губку Боба и классические образы интернет-культуры, делают "одасвободу" понятной для миллионов.

Идея клипа зародилась после концерта 12 февраля в Одесском театре музкомедии, когда соцсети обсуждали новый образ Монатика. Артист ответил на мемы юмором, создав серию шуточных обложек к будущей работе и обратился к фанам

"Уважаемый Instagram, помогите выбрать обложку к новой музыкальной работе", — написал Монатик.

Реакция была мгновенной: тысячи лайков и одобрительные комментарии подтвердили — лучший ответ на хейт — смех над самим гейтом, что стало основой концепции клипа "одасвобода".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что группа "Антитела" исполнили песню в честь украинского летчика Алексея Месю с позывным Moonfish, который погиб во время боевого задания.

Тем временем организаторы Atlas Festival объявили вторую волну участников нынешнего лайнапа. К программе присоединились MONATIK, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Друга Ріка и Курган & Agregat.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
