Atlas Festival объявил вторую волну лайнапа и представил артистов
Организаторы Atlas Festival представили вторую волну артистов нынешнего лайнапа. В частности, к программе присоединились MONATIK, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка" и "Курган & Agregat".
На сценах фестиваля выступят также:
- LATEXFAUNA;
- Шугар;
- Zwyntar;
- Phil It;
- IVAN LIULENOV;
- KLER;
- Ницо Уродливо;
- Теория Разбитых Окон;
- SKYLERR;
- DREVO.
Мероприятие традиционно сочетает музыкальную программу с благотворительной миссией. Как и в прошлом году, фестиваль проходит под лозунгом "Объединяет. Вдохновляет. Помогает".
В прошлый раз в рамках фестиваля вместе с благотворительным фондом "Вернись живым" удалось собрать более 121 миллиона гривен в поддержку украинских военных. В этом году команда планирует продолжить масштаб и готовит новый анонс благотворительного сбора, но детали объявят позже.
Команда особенно поработала над визуальным стилем. В 2026 году Atlas обновляет палитру — главным цветом выбрали оранжевый, который символизирует жизнь, активность и заметное присутствие.
В то же время фестиваль сохраняет узнаваемый стиль, созданный художницей Машей Ревой.
Atlas Festival традиционно состоится на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Именно здесь расположено самое большое сертифицированное ГСЧС укрытие.
