Atlas Festival объявил вторую волну лайнапа и представил артистов

Дата публикации 20 марта 2026 11:04
Атласский фестиваль. Фото: facebook.com/atlas.festival.ua
Ключевые моменты Atlas Festival

Организаторы Atlas Festival представили вторую волну артистов нынешнего лайнапа. В частности, к программе присоединились MONATIK, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка" и "Курган & Agregat".

Об этом сообщили организаторы, передает Новини.LIVE.

На сценах фестиваля выступят также:

  • LATEXFAUNA;
  • Шугар;
  • Zwyntar;
  • Phil It;
  • IVAN LIULENOV;
  • KLER;
  • Ницо Уродливо;
  • Теория Разбитых Окон;
  • SKYLERR;
  • DREVO.
Atlas Festival. Фото: пресс-служба

Мероприятие традиционно сочетает музыкальную программу с благотворительной миссией. Как и в прошлом году, фестиваль проходит под лозунгом "Объединяет. Вдохновляет. Помогает".

В прошлый раз в рамках фестиваля вместе с благотворительным фондом "Вернись живым" удалось собрать более 121 миллиона гривен в поддержку украинских военных. В этом году команда планирует продолжить масштаб и готовит новый анонс благотворительного сбора, но детали объявят позже.

Команда особенно поработала над визуальным стилем. В 2026 году Atlas обновляет палитру — главным цветом выбрали оранжевый, который символизирует жизнь, активность и заметное присутствие.

В то же время фестиваль сохраняет узнаваемый стиль, созданный художницей Машей Ревой.

Atlas Festival традиционно состоится на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Именно здесь расположено самое большое сертифицированное ГСЧС укрытие.

Киев концерт Atlas Weekend фестиваль
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
