Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу та представив артистів

Atlas Festival.

Організатори Atlas Festival презентували другу хвилю артистів цьогорічного лайнапу. Зокрема, до програми доєдналися MONATIK, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка" та "Курган & Agregat".

На сценах фестивалю виступлять також:

LATEXFAUNA;

Шугар;

Zwyntar;

Phil It;

IVAN LIULENOV;

KLER;

Ницо Потворно;

Теорія Розбитих Вікон;

SKYLERR;

DREVO.

Захід традиційно поєднує музичну програму з благодійною місією. Як і минулого року, фестиваль відбувається під гаслом "Обʼєднує. Надихає. Допомагає".

Минулого разу в рамках фестивалю разом з благодійним фондом "Повернись живим" вдалося зібрати понад 121 мільйон гривень на підтримку українських військових. Цього року команда планує продовжити масштаб та готує новий анонс благодійного збору, але деталі оголосять згодом.

Команда особливо попрацювала над візуальним стилем. У 2026 році Atlas оновлює палітру — головним кольором обрали помаранчевий, який символізує життя, активність і помітну присутність.

Водночаc фестиваль зберігає впізнаваний стиль, створений художницею Машею Рєвою.

Atlas Festival традиційно відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Саме тут розташоване найбільше сертифіковане ДСНС укриття.