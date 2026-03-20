Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу та представив артистів

Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу та представив артистів

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 11:04
Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу та представив артистів
Atlas Festival. Фото: facebook.com/atlas.festival.ua
Ключові моменти Atlas Festival

Організатори Atlas Festival презентували другу хвилю артистів цьогорічного лайнапу. Зокрема, до програми доєдналися MONATIK, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка" та "Курган & Agregat".

Про це повідомили організатори, передає Новини.LIVE.

На сценах фестивалю виступлять також:

  • LATEXFAUNA;
  • Шугар;
  • Zwyntar;
  • Phil It;
  • IVAN LIULENOV;
  • KLER;
  • Ницо Потворно;
  • Теорія Розбитих Вікон;
  • SKYLERR;
  • DREVO.
Atlas Festival
Atlas Festival. Фото: пресслужба

Захід традиційно поєднує музичну програму з благодійною місією. Як і минулого року, фестиваль відбувається під гаслом "Обʼєднує. Надихає. Допомагає".

Минулого разу в рамках фестивалю разом з благодійним фондом "Повернись живим" вдалося зібрати понад 121 мільйон гривень на підтримку українських військових. Цього року команда планує продовжити масштаб та готує новий анонс благодійного збору, але деталі оголосять згодом.

Команда особливо попрацювала над візуальним стилем. У 2026 році Atlas оновлює палітру — головним кольором обрали помаранчевий, який символізує життя, активність і помітну присутність.

Водночаc фестиваль зберігає впізнаваний стиль, створений художницею Машею Рєвою.

Atlas Festival традиційно відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Саме тут розташоване найбільше сертифіковане ДСНС укриття.

Київ концерт Atlas Weekend фестиваль
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації