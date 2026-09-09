Каменських заявила, що після переходу на українську мову у неї з’явилася кіста

Настя Каменських. Фото: скріншот з інтерв’ю

Українська співачка Настя Каменських, яка мешкає за кордоном, вважає, що через перехід на українську мову у неї виникли проблеми зі здоров’ям. Зокрема, у неї з’явилася кіста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на її інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Реклама

Що сказала Каменських про українську мову та проблеми зі здоров’ям

За словами співачки, після повномасштабної війни вона перейшла на українську мову і розмовляла виключно українською. Однак під час туру у неї з’явилася кіста і зник голос, після чого психолог порадила їй повернутися до російської мови, оскільки українську її тіло не сприймає.

"Це було дуже пікантно, як каже Льоша, навіть дуже сексуально, бо українська мова шалено красива. Особливо коли ти вимовляєш якісь сексуальні слова. Це справді дуже красиво. Але в мене якраз тоді був тур, і уяви собі, у мене з’явилася кіста, і я втратила голос. Чесно кажучи, я навіть не знала, що з цим робити. Я була в шоці. Я переносила концерти. Я пішла до психолога, і мій психолог сказав мені: "Повертайся до російської мови. Твоє тіло не сприймає цього", — заявила Каменських.

Вона додала, що вірить у психосоматику, а також вважає, що питання мови — це чиста політика, і ним дуже сильно маніпулюють.

Читайте також:

"Тут же питання в тому, кому належить ця мова. Це ж чиста психосоматика. Усе, що з нами відбувається, — це все від голови. Ну, потім це довели вже до абсурду. Цим просто дуже сильно маніпулюють. Я вважаю, що це абсолютно чиста політика. Звісно, Україна на 100% має розмовляти українською мовою, але я сама хочу вирішувати, якою мовою розмовляти й співати", — пояснила співачка.

Також Каменських сказала, що не є патріоткою України, оскільки вважає особисте важливішим за суспільне.

Під час інтерв’ю їй також поставили запитання, що таке батьківщина, на яке вона відповісти не змогла. При цьому співачка зазначила, що їй не подобається контроль.

"Мені не подобається, як цим маніпулюють. І це присутнє в усіх країнах. Це просто спосіб керувати тобою. Це жахливо", — підсумувала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, буквально в липні репер і продюсер Потап, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що робота дуету над піснями українською мовою вже триває. При цьому, коментуючи терміни виходу, він сказав, що поки не може назвати конкретної дати.

Також ми писали, що за словами Потапа, він не залишив бізнес в Україні. Він каже, що всі проєкти працюють.