Каменских заявила, что после перехода на украинский язык у нее вылезла киста

Настя Каменских. Фото: скриншот из интервью

Украинская певица Настя Каменских, которая проживает за границей, считает, что из-за перехода на украинский язык у нее возникли проблемы со здоровьем. В частности, вылезла киста.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ее интервью российский журналистке Екатерине Гордеевой.

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Что сказала Каменских об украинском языке и проблеме со здоровьем

По словам певицы, после полномасштабной войны она перешла на украинский язык и говорила исключительно на украинском языке. Однако во время тура у нее вылезла киста и пропал голос, после чего психолог посоветовала ей возвращаться к русскому языку, так как украинский ее тело не воспринимает.

"Это было очень пикантно, как Леша говорит, даже очень сексуально, потому что украинский язык безумно красивый. Особенно когда какие-то сексуальные ты говоришь слова. Это действительно очень красиво. Но у меня как раз тогда был тур, и представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок. Я переносила концерты. Я пошла к психологу, и мне мой психолог говорит: "Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это", — заявила Каменских.

Она добавила, что верит в психосоматику, а также считает, что вопрос языка это чистая политика и им очень сильно манипулируют.

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"Тут вопрос же, не кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая. Все, что с нами ни происходит, — это все от головы. Ну потом это довели уже до абсурда. Этим просто манипулируют очень сильно. Я считаю, что это такая чистая абсолютно политика. Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сама хочу решать, на каком языке говорить и петь", — пояснила певица.

Также Каменских сказала, что не является патриотом Украины, так как считает личное важнее общественного.

В ходе интервью ей также задали вопрос, что такое родина, на что она ответить не смогла. При этом певица отметила, что ей не нравится контроль.

"Мне не нравится, как этим манипулируют. И это присутствует во всех странах. Это просто способ тобой руководить. Это ужасно", — резюмировала она.

Как сообщали Новини.LIVE, буквально в июле рэпер и продюсер Потап отвечая на вопросы журналистов заявил, что работа дуэта над песнями на украинском языке уже ведется. При этом он комментария сроки выхода он сказал, что пока не может назвать конкретной даты.

Также мы писали, что по словам Потапа, он не оставил бизнес в Украине. Он говорит, что все проекты работают.