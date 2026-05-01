Потап и Настя Каменских официально объявили о разводе

Потап и Настя Каменских официально объявили о разводе

Дата публикации 1 мая 2026 13:28
Потап и Настя Каменских. Фото: архивное УНИАН
Известные звездные супруги Потап и Настя Каменских официально объявили о завершении своих романтических отношений. Артисты опубликовали в Instagram совместное заявление, в котором процитировали строки из собственного популярного хита и предупредили, что не будут давать никаких дополнительных комментариев для прессы относительно своего разрыва.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

После длительного периода совместной жизни и масштабной музыкальной карьеры рэпер Потап и певица Настя Каменских сообщили о финале своей истории. Бывшие влюбленные разместили совместное обращение на личных страницах в Instagram. В тексте публикации звезды отметили, что любой этап имеет свое логическое завершение, и процитировали известную фразу из собственного трека: "Как ты ни крути, но мы не пара".

Потап і Настя Каменських розлучились
Заявление Насти Каменских и Потапа. Фото: скриншот

В своей заметке артисты вспомнили, что их знакомство и совместная деятельность начались ровно 20 лет назад. Впоследствии чисто рабочий музыкальный проект "Потап и Настя" трансформировался в глубокие личные чувства.

Певцы выразили благодарность поклонникам за любовь, которая сопровождала их на протяжении всего этого времени. В то же время знаменитости категорически отказались от дальнейшего общения с журналистами на эту тему, попросили уважать их личное пространство и заявили, что комментариев не будет.

Читайте также:

Долгое время личная жизнь коллег по сцене оставалась вне поля зрения широкой общественности. Совместные выступления музыкантов стартовали в 2006 году, когда официально появился их дуэт.

Первые масштабные слухи о тайном романе вспыхнули в 2013 году - именно тогда папарацци заметили артистов вместе во время отдыха на Кубе. Несмотря на постоянное внимание прессы, пара решилась публично рассказать о своей любви гораздо позже. Официальное подтверждение отношений состоялось лишь в 2019 году. В том же году, 23 мая, звезды отпраздновали свадьбу, собрав гостей на торжественной церемонии в Киеве.

Новини.LIVE ранее писали, что украинский артист Олег Винник сделал заявление относительно своего пребывания в Германии. Он записал видеообращение украинцам на русском языке и объяснил свою позицию относительно Украины.

А активы певицы Таисия Повалий, которая сейчас живет в государстве-агрессоре и получила ее гражданство, были переданы в собственность Украины в рамках производства по государственной измене. В частности, речь идет о доме площадью более 440 кв. м и земельном участке на территории Киевской области. На судебное решение уже отреагировала сама артистка, заявив, что ее мать планировала вернуться и проживать в этом доме.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
