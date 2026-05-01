Потап и Настя Каменских официально объявили о разводе

Потап и Настя Каменских. Фото: архивное УНИАН

Известные звездные супруги Потап и Настя Каменских официально объявили о завершении своих романтических отношений. Артисты опубликовали в Instagram совместное заявление, в котором процитировали строки из собственного популярного хита и предупредили, что не будут давать никаких дополнительных комментариев для прессы относительно своего разрыва.

После длительного периода совместной жизни и масштабной музыкальной карьеры рэпер Потап и певица Настя Каменских сообщили о финале своей истории. Бывшие влюбленные разместили совместное обращение на личных страницах в Instagram. В тексте публикации звезды отметили, что любой этап имеет свое логическое завершение, и процитировали известную фразу из собственного трека: "Как ты ни крути, но мы не пара".

Заявление Насти Каменских и Потапа. Фото: скриншот

В своей заметке артисты вспомнили, что их знакомство и совместная деятельность начались ровно 20 лет назад. Впоследствии чисто рабочий музыкальный проект "Потап и Настя" трансформировался в глубокие личные чувства.

Певцы выразили благодарность поклонникам за любовь, которая сопровождала их на протяжении всего этого времени. В то же время знаменитости категорически отказались от дальнейшего общения с журналистами на эту тему, попросили уважать их личное пространство и заявили, что комментариев не будет.

Долгое время личная жизнь коллег по сцене оставалась вне поля зрения широкой общественности. Совместные выступления музыкантов стартовали в 2006 году, когда официально появился их дуэт.

Первые масштабные слухи о тайном романе вспыхнули в 2013 году - именно тогда папарацци заметили артистов вместе во время отдыха на Кубе. Несмотря на постоянное внимание прессы, пара решилась публично рассказать о своей любви гораздо позже. Официальное подтверждение отношений состоялось лишь в 2019 году. В том же году, 23 мая, звезды отпраздновали свадьбу, собрав гостей на торжественной церемонии в Киеве.

