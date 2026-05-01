Потап і Настя Каменських офіційно оголосили про розлучення

Потап та Настя Каменських. Фото: архівне УНІАН

Відоме зіркове подружжя Потапа та Насті Каменських офіційно оголосило про завершення своїх романтичних стосунків. Артисти опублікували в Instagram спільну заяву, в якій процитували рядки з власного популярного хіта та попередили, що не даватимуть жодних додаткових коментарів для преси щодо свого розриву.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Після тривалого періоду спільного життя та масштабної музичної кар'єри репер Потап і співачка Настя Каменських повідомили про фінал своєї історії. Колишні закохані розмістили спільне звернення на особистих сторінках в Instagram. У тексті публікації зірки наголосили, що будь-який етап має своє логічне завершення, і процитували відому фразу з власного треку: "Як ти не крути, але ми не пара".

Заява Насті Каменських та Потапа. Фото: скриншот

У своєму дописі артисти пригадали, що їхнє знайомство та спільна діяльність розпочалися рівно 20 років тому. Згодом суто робочий музичний проєкт "Потап і Настя" трансформувався у глибокі особисті почуття.

Співаки висловили вдячність прихильникам за любов, яка супроводжувала їх протягом усього цього часу. Водночас знаменитості категорично відмовилися від подальшого спілкування з журналістами на цю тему, попросили поважати їхній особистий простір і заявили, що коментарів не буде.

Читайте також:

Довгий час особисте життя колег по сцені залишалося поза увагою широкого загалу. Спільні виступи музикантів стартували у 2006 році, коли офіційно з'явився їхній дует.

Перші масштабні чутки про таємний роман спалахнули у 2013 році — саме тоді папараці помітили артистів разом під час відпочинку на Кубі. Попри постійну увагу преси, пара наважилася публічно розповісти про своє кохання набагато пізніше. Офіційне підтвердження стосунків відбулося лише у 2019 році. Того ж року, 23 травня, зірки відсвяткували весілля, зібравши гостей на урочистій церемонії в Києві.

Новини.LIVE раніше писали, що український артист Олег Винник зробив заяву щодо свого перебування у Німеччині. Він записав відеозвернення українцям російською мовою і пояснив свою позицію щодо України.

А активи співачки Таїсія Повалій, яка нині мешкає в державі-агресорці та отримала її громадянство, було передано у власність України в межах провадження щодо державної зради. Зокрема, йдеться про будинок площею понад 440 кв. м та земельну ділянку на території Київської області. На судове рішення вже відреагувала сама артистка, заявивши, що її мати планувала повернутися й проживати в цьому помешканні.