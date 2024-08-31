Фронтмен "Роялькіт" Роман Гаман отримав осколкове поранення на війні — відео

Фронтмен гурту "Роялькіт" та військовослужбовець Роман Гаман. Фото: скриншот інтерв'ю "Ukrainian Witness"

Лідер гурту "Роялькіт" Роман Гаман розповів про важке поранення на фронті. Зараз артист воює на Запорізькому напрямку.

Подробицями поранення та повернення до служби артист поділився в інтерв'ю "Ukrainian Witness".

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Від початку січня 2023 року співак Роман Гаман служить в лавах ЗСУ. Під час одного з завдань його важко поранили. Ворожий уламок прилетів йому в голову, коли артист перебував в укритті. Трагедія сталась в Малій Токмачці.

"Без звуку, без нічого, просто ніби кнопка натиснулась й весь простір застелився жовто-білим кольором спалаху. Я зрозумів, що я поранений. Прислухався до себе й зрозумів, що зовсім не відчував тіла. Просто є колір і точка, яка думає, і залишився внутрішній діалог. Але розумію, що якщо я думаю, то я поранений, а не помер", — поділився співак.

Роман Гаман отримав поранення на фронті. Фото: скриншот інтерв'ю "Ukrainian Witness"

Врятували Романа його побратими. Вони затягнули його за машини, а пізніше передали лікарям.

"Коли прийшов до тями, то зробив дуже глибокий перший повільний вдих. Було дуже складно дихати. Поранення в голову. Уламок зайшов просто в мозок і там і залишився. Мозок болі не відчуває, тому мені не було боляче, але була така слабкість, що хотілося просто зникнути. Було нестерпно навіть дивитися і сприймати, що я живий", — розповів Гаман.

У лікарню військовослужбовцю провели операцію, яка врятувала йому життя. Зараз вже адаптувався до нової реальності та навіть випустив нову пісню, обкладинкою якого став знімок голови після поранення.

"Мене перебинтували, дуже швидко евакуювали й проснувся я вже після операції в Запоріжжі. Шрам вийшов гарним. З хірургом дуже пощастило", — зізнався артист.

Обкладинка пісні "Токмачка". Фото: скриншот

Нагадаємо, на війні загинув молодий український актор Андрій Касьянов. Також актор з "Ліги Сміху" Віктор Розовий показав, як проходить реабілітація після поранення на фронті.