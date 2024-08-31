Фронтмен "Роялькит" Роман Гаман получил осколочное ранение на войне.

Фронтмен группы "Роялькит" и военнослужащий Роман Гаман. Фото: скриншот интервью "Ukrainian Witness"

Лидер группы "Роялькит" Роман Гаман рассказал о тяжелом ранении на фронте. Сейчас артист воюет в Запорожском направлении.

Подробности ранения и возвращения в службу артист поделился в интервью "Ukrainian Witness".

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С начала января 2023 певец Роман Гаман служит в рядах ВСУ. Во время одной из задач его тяжело ранили. Вражеский обломок прилетел ему в голову, когда артист находился в укрытии. Трагедия произошла в Малой Токмачке.

"Без звука, без ничего, просто будто кнопка нажалась и все пространство застелилось желто-белым цветом вспышки. Я понял, что я ранен. Прислушался к себе и понял, что совсем не чувствовал тела. Просто есть цвет и думающая точка и остался внутренний диалог. Но понимаю, что если я думаю, то я ранен, а не умер", — поделился певец.

Роман Аман получил ранения на фронте. Фото: скриншот интервью "Ukrainian Witness"

Спасли Романа его собратья. Они затащили его за машины, а позже передали врачам.

"Когда пришел в себя, то сделал очень глубокий первый медленный вдох. Было очень сложно дышать. Ранение в голову. Обломок зашел прямо в мозг и там и остался. Мозг боли не чувствует, поэтому мне не было больно, но была такая слабость, что была такая слабость, что хотелось просто исчезнуть. Было невыносимо даже смотреть и воспринимать, что я жив", — рассказал Аман.

В больницу военнослужащему провели операцию, которая спасла ему жизнь. Сейчас адаптировался к новой реальности и даже выпустил новую песню, обложкой которого стал снимок головы после ранения.

"Меня перебинтовали, очень быстро эвакуировали и пробудился я уже после операции в Запорожье. Шрам получился хорошим. С хирургом очень повезло", — признался артист.

Обложка песни "Токмачка". Фото: скриншот

Напомним, на войне погиб молодой украинский актер Андрей Касьянов. Также актер из "Лиги Смеха" Виктор Розовый показал, как проходит реабилитация после ранения на фронте.