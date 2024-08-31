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Совершенно не чувствовал тело — известного украинского певца тяжело ранили на фронте

31 августа 2024 13:00
Антонина Завадская - Редактор
Фронтмен "Роялькит" Роман Гаман получил осколочное ранение на войне.
Фронтмен группы "Роялькит" и военнослужащий Роман Гаман. Фото: скриншот интервью "Ukrainian Witness"
Антонина Завадская - Редактор

Лидер группы "Роялькит" Роман Гаман рассказал о тяжелом ранении на фронте. Сейчас артист воюет в Запорожском направлении.

Подробности ранения и возвращения в службу артист поделился в интервью "Ukrainian Witness".

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Фронтмен "Роялькит" Роман Гаман получил осколочное ранение на войне

С начала января 2023 певец Роман Гаман служит в рядах ВСУ. Во время одной из задач его тяжело ранили. Вражеский обломок прилетел ему в голову, когда артист находился в укрытии. Трагедия произошла в Малой Токмачке.

"Без звука, без ничего, просто будто кнопка нажалась и все пространство застелилось желто-белым цветом вспышки. Я понял, что я ранен. Прислушался к себе и понял, что совсем не чувствовал тела. Просто есть цвет и думающая точка и остался внутренний диалог. Но понимаю, что если я думаю, то я ранен, а не умер", — поделился певец.

Роман Аман получил ранения на фронте. Фото: скриншот интервью "Ukrainian Witness"
Роман Аман получил ранения на фронте. Фото: скриншот интервью "Ukrainian Witness"

Спасли Романа его собратья. Они затащили его за машины, а позже передали врачам.

"Когда пришел в себя, то сделал очень глубокий первый медленный вдох. Было очень сложно дышать. Ранение в голову. Обломок зашел прямо в мозг и там и остался. Мозг боли не чувствует, поэтому мне не было больно, но была такая слабость, что была такая слабость, что хотелось просто исчезнуть. Было невыносимо даже смотреть и воспринимать, что я жив", — рассказал Аман.

В больницу военнослужащему провели операцию, которая спасла ему жизнь. Сейчас адаптировался к новой реальности и даже выпустил новую песню, обложкой которого стал снимок головы после ранения.

"Меня перебинтовали, очень быстро эвакуировали и пробудился я уже после операции в Запорожье. Шрам получился хорошим. С хирургом очень повезло", — признался артист.

Обложка песни "Токмачка". Фото: скриншот
Обложка песни "Токмачка". Фото: скриншот

Напомним, на войне погиб молодой украинский актер Андрей Касьянов. Также актер из "Лиги Смеха" Виктор Розовый показал, как проходит реабилитация после ранения на фронте.

война ВСУ украинские звезды ранение военнослужащие

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