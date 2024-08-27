На війні загинув Андрій Касьянов

На війні загинув молодий актор театру Андрій Касьянов
Під час виконання бойових завдань на фронті загинув актор Дніпровського Національного театру Андрій Касьянов. Захиснику було лише 27 років.
Про трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці театру у Facebook.
Загинув актор Андрій Касьянов
"Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов. Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його, як найдостойнішу людину", — вшанували пам'ять актора колеги.
Захиснику було лише 27 років. Актор незадовго до служби у війську встиг зіграти грузинського художника Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд".
Нагадаємо, раніше ми писали, що помер молодий актор "Театру на Подолі" Дар'юш Есламі. Також у віці 68 років помер відомий український актор театру та кіно Ігор Щербак.
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