На війні загинув Андрій Касьянов

Актор Дніпровського Національного театру Андрій Касьянов. Фото: facebook.com/ukrteatr/

Під час виконання бойових завдань на фронті загинув актор Дніпровського Національного театру Андрій Касьянов. Захиснику було лише 27 років.

Про трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці театру у Facebook.

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Загинув актор Андрій Касьянов

"Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов. Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його, як найдостойнішу людину", — вшанували пам'ять актора колеги.

Захиснику було лише 27 років. Актор незадовго до служби у війську встиг зіграти грузинського художника Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд".

Андрій Касьянов у ролі Ніко Піросмані. Фото: shevchenko.theater.dp / Instagram

Публікація Дніпровського Національного театру. Фото: facebook.com/ukrteatr/

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер молодий актор "Театру на Подолі" Дар'юш Есламі. Також у віці 68 років помер відомий український актор театру та кіно Ігор Щербак.