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На войне погиб молодой актер театра Андрей Касьянов

27 августа 2024 11:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
На войне погиб Андрей Касьянов
Актер Днепровского национального театра Андрей Касьянов. Фото: facebook.com/ukrteatr/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

При выполнении боевых задач на фронте погиб актер Днепровского Национального театра Андрей Касьянов. Защитнику было всего 27 лет.

О трагическом известии сообщили на официальной странице театра в Facebook.

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Погиб актер Андрей Касьянов

"Сегодня коллектив Днепровского национального театра им. Т.Г. Шевченко находится в глубокой скорби. Большое горе объединило всех нас - погиб в бою с врагом артист драмы нашего театра Андрей Касьянов. Талантливый артист, искренний и добрый человек, смелый защитник нашего . Сообщения о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью.

Защитнику было всего 27 лет. Актер незадолго до службы в армии успел сыграть грузинского художника Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз".

На войне погиб молодой актер театра Андрей Касьянов - фото 1
Андрей Касьянов в роли Нико Пиросмани. Фото: shevchenko.theater.dp/Instagram
На войне погиб молодой актер театра Андрей Касьянов - фото 2
Публикация Днепровского Национального театра. Фото: facebook.com/ukrteatr/

Напомним, ранее мы писали, что умер молодой актер "Театра на Подоле" Дарьюш Эслами. Также в возрасте 68 лет скончался известный украинский актер театра и кино Игорь Щербак.

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