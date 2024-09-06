Кайлі Дженнер перефарбувалась у блакитний колір

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Телезірка Кайлі Дженнер кардинально змінила зачіску. Вона перефарбувала волосся у блакитний колір.

Про це повідомляє Page Six.

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Нова зачіска Кайлі Дженнер

Дівчину із новим кольором волосся підловили після візиту до знаменитого ресторану "Суші-парк". Кайлі вдягла укорочену білу майку, темні штани та доповнила свій образ камуфляжною бейсболкою та великою чорною сумкою.

Кайлі Дженнер у "Суші-парк".Фото: BACKGRID

Згодом Дженнер похизувалася своїм новим кольором волосся у соцмережах. Вона позувала перед камерою в авто у футболці білого кольору. Кайлі зробила макіяж у натуральних відтінках

"Зустрічаю кінець світу", — підписала кадри вона.

Кайлі Дженнер із блакитним волоссям. Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер змінила зачіску. Фото: instagram/kyliejenner

Шанувальники телезірки були в захваті від того, що Дженнер повернулася до блакитного кольору волосся.

"Темно-синій колір волосся завжди буде одним з моїх улюблених".

"Кайлі — найкраща з усіх".

"Блакитний дуже стильно виглядає".

Дженнер вперше перефарбувала волосся у блакитний десять років тому (з 2014 по 2016 рік), проте за ці роки зірка багато разів змінювала колір своєї зачіски.

Кайлі та її сестра Кендалл Дженнер на фестивалі Coachella у 2015 році. Фото: Splash

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити. Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю.