Кайлі Дженнер перефарбувалась у блакитний колір

Змінила стиль — Кайлі Дженнер помітили з новим кольором волосся
Телезірка Кайлі Дженнер кардинально змінила зачіску. Вона перефарбувала волосся у блакитний колір.
Про це повідомляє Page Six.
Нова зачіска Кайлі Дженнер
Дівчину із новим кольором волосся підловили після візиту до знаменитого ресторану "Суші-парк". Кайлі вдягла укорочену білу майку, темні штани та доповнила свій образ камуфляжною бейсболкою та великою чорною сумкою.
Згодом Дженнер похизувалася своїм новим кольором волосся у соцмережах. Вона позувала перед камерою в авто у футболці білого кольору. Кайлі зробила макіяж у натуральних відтінках
"Зустрічаю кінець світу", — підписала кадри вона.
Шанувальники телезірки були в захваті від того, що Дженнер повернулася до блакитного кольору волосся.
"Темно-синій колір волосся завжди буде одним з моїх улюблених".
"Кайлі — найкраща з усіх".
"Блакитний дуже стильно виглядає".
Дженнер вперше перефарбувала волосся у блакитний десять років тому (з 2014 по 2016 рік), проте за ці роки зірка багато разів змінювала колір своєї зачіски.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити. Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю.
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