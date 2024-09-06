Кайли Дженнер перекрасилась в голубой цвет.

Американский бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Телезвезда Кайли Дженнер кардинально сменила прическу. Она перекрасила волосы в голубой цвет.

Об этом сообщает Page Six.

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Девушку с новым цветом волосы подловили после визита в знаменитый ресторан "Суши-парк". Кайли надела укороченную белую майку, темные брюки и дополнила свой образ камуфляжной бейсболкой и большой черной сумкой.

Кайли Дженнер в "Суши-парк". Фото: BACKGRID

Впоследствии Дженнер похвасталась своим новым цветом волос в соцсетях. Она позировала перед камерой в авто в футболке белого цвета. Кайли сделала макияж в натуральных оттенках

"Встречаю конец света", — подписала кадры она.

Кайли Дженнер с голубыми волосами. Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер сменила прическу. Фото: instagram/kyliejenner

Поклонники телезвезды были в восторге от того, что Дженнер вернулась к голубому цвету волос.

"Темно-синий цвет волос всегда будет одним из моих любимых".

"Кайли — лучшая из всех".

"Голубой очень стильно смотрится".

Дженнер впервые перекрасила волосы в голубой десять лет назад (с 2014 по 2016 год), однако за эти годы звезда неоднократно меняла цвет своей прически.

Кайли и ее сестра Кендалл Дженнер на фестивале Coachella в 2015 году. Фото: Splash

Напомним, Кайли Дженнер призналась, что помогло ей похудеть. Она снялась с детьми для гламурного глянца.