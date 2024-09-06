Кайли Дженнер перекрасилась в голубой цвет.

Изменила стиль — Кайли Дженнер заметили с новым цветом волос
Телезвезда Кайли Дженнер кардинально сменила прическу. Она перекрасила волосы в голубой цвет.
Об этом сообщает Page Six.
Новая прическа Кайли Дженнер
Девушку с новым цветом волосы подловили после визита в знаменитый ресторан "Суши-парк". Кайли надела укороченную белую майку, темные брюки и дополнила свой образ камуфляжной бейсболкой и большой черной сумкой.
Впоследствии Дженнер похвасталась своим новым цветом волос в соцсетях. Она позировала перед камерой в авто в футболке белого цвета. Кайли сделала макияж в натуральных оттенках
"Встречаю конец света", — подписала кадры она.
Поклонники телезвезды были в восторге от того, что Дженнер вернулась к голубому цвету волос.
"Темно-синий цвет волос всегда будет одним из моих любимых".
"Кайли — лучшая из всех".
"Голубой очень стильно смотрится".
Дженнер впервые перекрасила волосы в голубой десять лет назад (с 2014 по 2016 год), однако за эти годы звезда неоднократно меняла цвет своей прически.
Напомним, Кайли Дженнер призналась, что помогло ей похудеть. Она снялась с детьми для гламурного глянца.
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