Кайлі Дженнер приголомшила округлими формами — фото

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Телезірка Кайлі Дженнер поділилась світлинами з відпочинку. Вона показалась у відвертому купальнику.

Фото виклала в Instagram.

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Кайлі Дженнер приголомшила округлими формами

Зірка американського телебачення Кайлі Дженнер показала нові фото купальників для своєї майбутньої лінії атласних купальників Khy.

Вона ефектно позувала біля басейну. Сірий та блакитний купальники ідеально підкреслили її фігуру.

Кайлі Дженнер у купальнику. Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер вразила округлими формами. Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер у блакитному купальнику. Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер приголомшила стрункою фігурою. Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер рекламує купальники. Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер у басейні. Фото: instagram/kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити. Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю.