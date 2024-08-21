Кайлі Дженнер приголомшила округлими формами — фото

Кайлі Дженнер засвітила спокусливі форми у новому купальнику
21 серпня 2024 08:00
Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner
Телезірка Кайлі Дженнер поділилась світлинами з відпочинку. Вона показалась у відвертому купальнику.
Фото виклала в Instagram.
Читайте також:
Кайлі Дженнер приголомшила округлими формами
Зірка американського телебачення Кайлі Дженнер показала нові фото купальників для своєї майбутньої лінії атласних купальників Khy.
Вона ефектно позувала біля басейну. Сірий та блакитний купальники ідеально підкреслили її фігуру.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити. Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю.
Читайте Новини.LIVE!