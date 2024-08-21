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Кайлі Дженнер засвітила спокусливі форми у новому купальнику

21 серпня 2024 08:00
Антоніна Завадська - Редактор
Кайлі Дженнер приголомшила округлими формами — фото
Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner
Антоніна Завадська - Редактор

Телезірка Кайлі Дженнер поділилась світлинами з відпочинку. Вона показалась у відвертому купальнику. 

Фото виклала в Instagram. 

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Кайлі Дженнер приголомшила округлими формами

Зірка американського телебачення Кайлі Дженнер показала нові фото купальників для своєї майбутньої лінії атласних купальників Khy. 

Вона ефектно позувала біля басейну. Сірий та блакитний купальники ідеально підкреслили її фігуру.

Кайлі Дженнер у купальнику. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер у купальнику. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер вразила округлими формами. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер вразила округлими формами. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер у блакитному купальнику. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер у блакитному купальнику. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер приголомшила стрункою фігурою. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер приголомшила стрункою фігурою. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер рекламує купальники. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер рекламує купальники. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер у басейні. Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер у басейні. Фото: instagram/kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити.  Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю. 

США Кайлі Дженнер фото телебачення закордонні зірки купальник

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