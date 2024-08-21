Кайли Дженнер засветила соблазнительные формы в новом купальнике
21 августа 2024 08:00
Американский бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner
Телезвезда Кайли Дженнер поделилась фотографиями отдыха. Она показалась в откровенном купальнике.
Фото выложила в Instagram.
Читайте также:
Кайли Дженнер ошеломила округлыми формами
Звезда американского телевидения Кайли Дженнер показала новые фото купальников своей будущей линии атласных купальников Khy.
Она эффектно позировала у бассейна. Серый и голубой купальники идеально подчеркнули ее фигуру.
Напомним, Кайли Дженнер призналась, что помогло ей похудеть. Она снялась с детьми для гламурного глянца.
Читайте Новини.LIVE!