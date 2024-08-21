Американский бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Телезвезда Кайли Дженнер поделилась фотографиями отдыха. Она показалась в откровенном купальнике.

Фото выложила в Instagram.

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Кайли Дженнер ошеломила округлыми формами

Звезда американского телевидения Кайли Дженнер показала новые фото купальников своей будущей линии атласных купальников Khy.

Она эффектно позировала у бассейна. Серый и голубой купальники идеально подчеркнули ее фигуру.

Кайли Дженнер в купальнике. Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер поразила округлыми формами. Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер в синем купальнике. Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер ошеломила стройной фигурой. Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер рекламирует купальники. Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер в бассейне. Фото: instagram/kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер призналась, что помогло ей похудеть. Она снялась с детьми для гламурного глянца.