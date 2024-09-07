Продюсери серіалу "Рятівники Малібу"змушували Кармен Електру худнути заради ролі

Американська акторка, модель Кармен Електра. Фото: Instagram/carmenelectra

Американська акторка, модель Тара Ли Патрик, більш відома як Кармен Електра, пригадала роботу в 1990-х у відомому серіал "Рятувальники Малібу". Тоді вона була запрошеною зіркою в популярному шоу. Але продюсери були незадоволені її фігурою та вимагали, аби Кармен худнула.

Про це повідомляє Fox News.

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Від Кармен Електри вимагали схуднення

У минулому столітті зірці шоу "Рятувальники Малібу" Кармен Електрі порадили схуднути. Тоді вона грала роль Лані Маккензі в популярному шоу.

"Я ніколи не зважувалась. Але іноді мені казали, що я занадто важка, велика. Втім, озираючись назад, зараз я не думаю, що була такою", — заявила на одному з заходів Кармен.

За словами Електри, продюсери без сорому підходили до неї і просто казали: "Тобі потрібно скинути кілька кілограмів". Втім, робити щось для цього Кармен не стала.

Зараз 52-річна Електра зосереджує свою кар’єру на власному обліковому записі OnlyFans. У 2022-му акторка приєдналася до платформи. Це рішення зірка пояснила тим, що вона не залежить від продюсерів чи режисерів. Кармен сама обирає, який контент публікувати та з якими підписниками підтримувати зв’язок.

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