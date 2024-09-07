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Звезду Playboy заставляли худеть для съемок в сериале "Спасатели Малибу"

7 сентября 2024 14:49
Виталий Ковальчук - Редактор
Продюсеры сериала "Спасатели Малибу" заставляли Кармен Электру худеть ради роли
Американская актриса, модель Кармен Электра. Фото: Instagram/carmenelectra
Виталий Ковальчук - Редактор

Американская актриса, модель Тара Ли Патрик, более известная как Кармен Электра, вспомнила работу в 1990-х в известном сериале "Спасатели Малибу". Тогда она была приглашенной звездой в популярном шоу. Но продюсеры были недовольны ее фигурой и требовали, чтобы Кармен худела.

Об этом сообщает Fox News.

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В прошлом веке звезде шоу "Спасатели Малибу" Кармен Электри посоветовали похудеть. Тогда она играла роль Лани Маккензи в популярном шоу.

"Я никогда не решалась. Но иногда мне говорили, что я слишком тяжелая, большая. Впрочем, оглядываясь назад, сейчас я не думаю, что была такой", — заявила на одном из мероприятий Кармен.

По словам Электры, продюсеры без стыда подходили к ней и просто говорили: "Тебе нужно сбросить несколько килограммов". Впрочем, делать что-то для этого Кармен не стала.

Сейчас 52-летняя Электра сосредотачивает свою карьеру на собственном аккаунте OnlyFans. В 2022-м актриса присоединилась к платформе. Это решение звезда объяснила тем, что она не зависит от продюсеров или режиссеров. Кармен сама выбирает какой контент публиковать и с какими подписчиками поддерживать связь.

Напомним, ранее мы писали, что актер Хоакин Феникс поражен похудением певицы Леди Гаги в "Джокер 2". Также мы рассказали, что похудела певица Кристина Агилера обеспокоила поклонников фотосессией на барной стойке.

Голливуд зарубежные звезды похудение актриса "Спасатели Малибу"

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