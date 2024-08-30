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Зірка "Венздей" здивувала шанувальників чудернацькою сумочкою на прем'єрі "Бітлджус 2"

30 серпня 2024 12:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дженна Ортега похизувалася сумочкою, яка створена спеціально для прем'єри "Бітлджус 2"
Акторка Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома акторка та зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега відвідала прем'єру сиквелу Тіма Бартона "Бітлджус" у Лондоні. Зірка вразила розкішним образом, який доповнила незвичною сумочкою.

Про це пише Page Six.

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Зірка позувала перед камерою в корсетній сукні Harris Reed зі структурним шлейфом, яку доповнила довгими оксамитовими рукавицями та незвичною сумочкою.

 Її стильний аксесуар відсилав до моторошного сюжету "Бітджус 2". Ортега показалася ыз сумочкою від Озіаса у формі вигаданого будинку на Вінтер-Рівер, штат Коннектикут, де відбувається більша частина дії в оригінальному фільмі 1988 року.

Зірка "Венздей" здивувала шанувальників чудернацькою сумочкою на прем'єрі "Бітлджус 2" - фото 1
Дженна Ортега на прем'єрі "Бітджус 2". Фото: Scott Garfitt/Invision/AP
Зірка "Венздей" здивувала шанувальників чудернацькою сумочкою на прем'єрі "Бітлджус 2" - фото 2
Дженна Ортега із незвичною сумочкою. Фото: Scott Garfitt/Invision/AP

Про сюжет "Бітджус 2"

 

"Бітлджус-2" стане продовженням однойменного фільму режисера Тіма Бертона 1988 року. Сюжет першої частини розповідав про подружжя, яке після загибелі залишилося привидами у своєму будинку.

Раніше ми розповідали, що Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей". А також Ортега вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

фільм закордонні зірки Дженна Ортега Серіал "Венздей" Прем'єра

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