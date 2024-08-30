Дженна Ортега похвасталась сумочкой, созданной специально для премьеры "Битлджус 2"

Актриса Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/

Известная актриса и звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега посетила премьеру сиквела Тима Бартона "Битлджус" в Лондоне. Звезда поразила роскошным образом, который дополнила необычной сумочкой.

Об этом пишет Page Six.

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Звезда позировала перед камерой в корсетном платье Harris Reed со структурным шлейфом, которое дополнила длинными бархатными рукавицами и необычной сумочкой.

Ее стильный аксессуар отсылал к жуткому сюжету "Битджус 2". Ортега показалась с сумочкой от Озиаса в форме вымышленного дома на Винтер-Ривер, штат Коннектикут, где проходит большая часть действия в оригинальном фильме 1988 года.

Дженна Ортега на премьере фильма "Битджус 2". Фото: Scott Garfitt/Invision/AP

Дженна Ортега с необычной сумочкой. Фото: Scott Garfitt/Invision/AP

О сюжете "Битджус 2"

"Битлджус-2" станет продолжением одноименного фильма режиссера Тима Бертона в 1988 году. Сюжет первой части рассказывал о супругах, которые после гибели остались привидениями в своем доме.

Ранее мы рассказывали, что Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Венздей". Также Ортега вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.