Дженна Ортега похвасталась сумочкой, созданной специально для премьеры "Битлджус 2"

Звезда "Венздей" удивила поклонников причудливой сумочкой на премьере "Битлджус 2"
Известная актриса и звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега посетила премьеру сиквела Тима Бартона "Битлджус" в Лондоне. Звезда поразила роскошным образом, который дополнила необычной сумочкой.
Об этом пишет Page Six.
Новый образ Дженны Ортеги
Звезда позировала перед камерой в корсетном платье Harris Reed со структурным шлейфом, которое дополнила длинными бархатными рукавицами и необычной сумочкой.
Ее стильный аксессуар отсылал к жуткому сюжету "Битджус 2". Ортега показалась с сумочкой от Озиаса в форме вымышленного дома на Винтер-Ривер, штат Коннектикут, где проходит большая часть действия в оригинальном фильме 1988 года.
О сюжете "Битджус 2"
"Битлджус-2" станет продолжением одноименного фильма режиссера Тима Бертона в 1988 году. Сюжет первой части рассказывал о супругах, которые после гибели остались привидениями в своем доме.
Ранее мы рассказывали, что Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Венздей". Также Ортега вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.
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