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Зірка серіалу "Слід" поділився найважливішим уроком, який він виніс зі шкільних років

2 вересня 2024 07:30
Антоніна Завадська - Редактор
Богдан Рубан поділився найважливішим здобутком зі шкільних років — деталі
Український актор Богдан Рубан. Фото: instagram/rubanbogdan
Антоніна Завадська - Редактор

Український актор Богдан Рубан, який відомий ролями в серіалі "Слід" та фільмі "#SelfieParty", пригадав шкільні роки. Його мама працювала вчителькою, тому він постійно був під її наглядом.

Про все ексклюзивно розповів виданню "ТиКиїв".

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Актор ходив в школу, де працювала його мама. Тому маленький Богдан був під пильним наглядом та контролем.

"Пригадую, що на першому уроці мене посадили за першу парту, першу вчительку звали Шкрьоба Інна Валентинівна. Це була подруга моєї мами, яка, до речі, теж була вчителькою у цій школі, тож я повністю був під її контролем", — розповів актор.

Богдан Рубан у шкільні роки. Фото: особистий архів
Богдан Рубан у шкільні роки. Фото: особистий архів

Найбільше йому подобалась англійська мова. Актор відразу зрозумів, що вона згодиться йому у житті.

"На енергетичному рівні я відчував, що вона мені знадобиться в моєму майбутньому житті, тому наразі я знімаюсь в англомовних проєктах. Найбільше у школі мені запам'яталась класна керівниця Нонна Вікторівна, вчителька алгебри та геометрії Лілія Василівна і Валентина Андріївна — вчителька російської мови. З кожним педагогом я можу згадати купу теплих і яскравих моментів", — додав Богдан.

Богдан Рубан любив англійську мову у школі. Фото: особистий архів
Богдан Рубан любив англійську мову у школі. Фото: особистий архів

Однак, найважливіше, що отримав Богдан у школі — це життєві уроки. Він зрозумів, що має прислухатися до себе і фокусуватися на своїх бажаннях.

"Найважливіший урок, який я виніс зі шкільних років: не треба йти за масами, а потрібно залишатися при своїй думці. І якщо ти у щось віриш, необхідно сфокусуватись на цьому і рухатись до своєї мети, незважаючи ні на що. Якби я зараз зустрів своїх вчителів, я б подякував їм за те, що вони давали відчути себе дитиною поруч і взяли на себе роль других батьків", — поділився Рубан.

Нагадаємо, Alyona Alyona пригадала шкільні роки та вразила своїми юнацькими фото. Також популярний кухар Євген Клопотенко зізнався, скільки витрачає на життя в Києві. 

серіал актори українські зірки 1 вересня школа

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08:12 Вночі Росія двічі атакувала Харків — в ОВА повідомили про постраждалу, є пошкодження

08:02 На Чернігівщині жінка повідомляла у месенджері про місця дислокації працівників ТЦК — рішення суду

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