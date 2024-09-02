Богдан Рубан поделился важнейшим достижением со школьных лет.

Украинский актер Богдан Рубан. Фото: instagram/rubanbogdan

Украинский актер Богдан Рубан, известный ролями в сериале "След" и фильме "#SelfieParty", вспомнил школьные годы. Его мама работала учительницей, поэтому он постоянно находился под ее наблюдением.

Обо всем эксклюзивно рассказал изданию "ТиКиїв".

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Актер ходил в школу, где работала его мама. Поэтому маленький Богдан был под пристальным наблюдением и контролем.

"Помню, что на первом уроке меня посадили за первую парту, первую учительницу звали Шкреба Инна Валентиновна. Это была подруга моей мамы, которая, кстати, тоже была учительницей в этой школе, поэтому я полностью был под ее контролем", — рассказал актер.

Богдан Рубан в школьные годы. Фото: личный архив

Больше всего ему нравился английский язык. Актер сразу понял, что она пригодится ему в жизни.

"На энергетическом уровне я чувствовал, что она мне понадобится в моей будущей жизни, поэтому я снимаюсь в англоязычных проектах. Больше всего в школе мне запомнилась классная руководительница Нонна Викторовна, учительница алгебры и геометрии Лилия Васильевна и Валентина Андреевна — в Валентина Андреевна. С каждым педагогом я могу вспомнить кучу теплых и ярких моментов", — добавил Богдан.

Богдан Рубан любил английский в школе. Фото: личный архив

Однако самое важное, что получил Богдан в школе — это жизненные уроки. Он понял, что должен слушать себя и фокусироваться на своих желаниях.

"Важнейший урок, который я извлек со школьных лет: не надо идти за массами, а нужно оставаться при своем мнении. И если ты во что-то веришь, необходимо сфокусироваться на этом и двигаться к своей цели, несмотря ни на что. Если бы я сейчас встретил" своих учителей, я бы поблагодарил их за то, что они давали почувствовать себя ребенком рядом и взяли на себя роль других родителей", — поделился Рубан.

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