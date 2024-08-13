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Зірка серіалу "Перші ластівки" зізнався, що готується до мобілізації

13 серпня 2024 08:30
Антоніна Завадська - Редактор
Максим Самчик відповів, чи готовий поповнити лави ЗСУ — відео
Український актор Максим Самчик. Фото: інтерв'ю з Аліною Доротюк
Антоніна Завадська - Редактор

Зірка серіалу "Перші ластівки" Максим Самчик відповів, чи готовий поповнити лави ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов у добровольче формування територіальної громади Броварів. 

Про свої плани розповів Аліні Доротюк. 

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Український актор Максим Самчик розуміє, що може настати момент, коли він стане на захист країни. Він готовий до цього. Також переконаний, що кожен громадянин повинен розумітися на військовій справі та здобувати нові навички. Саме тому зараз опановує керування дроном. 

"У жовтні в мене ВЛК. Я буду міняти свій квиток, тобто не квиток, а тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Зараз вчусь літати на FPV. Далі — буде видно. Не знаю, наскільки це варто говорити, але кажуть, що це все до лампочки, що все одно підеш в піхоту. Вже як буде. Конкретно зараз я тут", — зазначив артист.

Актор Максим Самчик на інтерв'ю з Аліною Доротюк. Фото: скриншот
Актор Максим Самчик на інтерв'ю з Аліною Доротюк. Фото: скриншот

На початку великої війни Максим активно проявляв бажання захищати Батьківщину. Він поповнив лави добровольчого формування територіальної громади. Хоча він думав, що вступив в ТрО. Актор чергував на блокпосту у Броварах і перевіряв документи в людей.

"Потім виявилося, що це не тероборона, це ДФТГ. Нам зброю видали, коли вже під Броварами росіян не було. Якісь навчання мінімальні були, проводилися. Ми стали перевіряти Донецькі, Луганські та Крим номери, або тоді, якщо тобі щось здавалось підозрілим. А так було розпорядження: не створювати заторів. У ДФТГ ніхто тебе не тримав. Це не тероборона була. Тероборона — це ти в війську, ти підпорядковуєшся, наскільки я розумію. Там не можна "прийшов-пішов", — сказав кінозірка.

Зараз актор працює у Київському академічному театрі драми та комедії. Добровільно мобілізуватись не планує.

Нагадаємо, комік Роман Щербан прокоментував мобілізацію гумориста Андрія Лузана.  Також Олександр Педан зізнався, чи пов'язане його бажання вступити в університет з мобілізацією. 

війна ЗСУ актори українські зірки мобілізація

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