Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий комік відреагував на мобілізацію Андрія Лузана arrow

Відомий комік відреагував на мобілізацію Андрія Лузана

12 серпня 2024 22:30
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Роман Щербан висловився про мобілізацію Андрія Лузана
Комік Роман Щербан. Фото: Instagram/romanscherban
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Минулого місяця, шоумен, співзасновник YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан доєднався до лав ЗСУ. Мобілізацію 39-річного артиста прокоментував його колега, комік Роман Щербан. 

Відповідне відео з’явилось на "Люкс ФМ".

Читайте також:

Роман Щербан про мобілізацію Андрія Лузана

Вже як три тижні триває базова загальна військова підготовка Лузана в Силах безпілотних систем ЗС України (СБС). За словами Романа він підтримує зв’язок з Андрієм. Але спілкуються вони набагато менше, бо в захисника України інший розпорядок дня. 

"Це рішення було виважене, максимально обдумане. Він дуже готувався до цього, скуповував собі і спорядження і проходив курси стрільби, їздив на полігон, дізнавався і довідувався все, що йому знадобиться", — зазначив Роман. 

За словами стендапера, рішення Андрія  надихнуло й інших учасників проєкту  "Леви на джипі" пройти військову підготовку. Втім, всі справи з виготовлення контенту, по роботі з рекламодавцями, з благодійними ініціативами перейшли саме колегам Лузана.

"Лідерство одноосібно перейшло Миколі Зорянову. Вони разом починали створення цього каналу і це цілком логічно", — підсумував Роман Щербан.  

Андрій Лузан
Шоумен, військовослужбовець Андрій Лузан. Скриншот: Instagram/luzannnn

Нагадаємо, раніше ми писали, чи бажає телеведучий Олександр Педан ухилитися від мобілізації завдяки вступу в університет. Також ми розповідали, що лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, чому покинув службу в ЗСУ.

блогери українські зірки мобілізація "Леви на джипі"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Оновлено

23:14 Загроза нависла над Україною — які області охопила повітряна тривога

23:05 Відома істина причина, чому Вернидуб не потиснув руку Лупашку після поразки Карпатам

22:47 Тарифи на послуги ЖКГ суттєво зросли — що подорожчало найбільше

22:45 На українських АЗС зросла ціна на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра

22:36 У Німеччині в притулку вбили біженця з України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

22:30 Відомий комік відреагував на мобілізацію Андрія Лузана

22:18 Треш-контент від Третьої штурмової — бійці показали кадри самоліквідації окупантів на Харківщині

Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

21:35 В Армії+ запровадять електронні рапорти — подробиці про нові цифрові проєкти від Міноборони

21:33 Це сміливо і чудово — Зеленський з сенаторами США обговорили операцію в Курській області

Оновлено

23:14 Загроза нависла над Україною — які області охопила повітряна тривога

23:05 Відома істина причина, чому Вернидуб не потиснув руку Лупашку після поразки Карпатам

22:47 Тарифи на послуги ЖКГ суттєво зросли — що подорожчало найбільше

22:45 На українських АЗС зросла ціна на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра

22:36 У Німеччині в притулку вбили біженця з України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

22:30 Відомий комік відреагував на мобілізацію Андрія Лузана

22:18 Треш-контент від Третьої штурмової — бійці показали кадри самоліквідації окупантів на Харківщині

21:35 В Армії+ запровадять електронні рапорти — подробиці про нові цифрові проєкти від Міноборони

21:33 Це сміливо і чудово — Зеленський з сенаторами США обговорили операцію в Курській області

21:30 Покарання за багаторічне непроходження ВЛК — адвокатка розповіла, чого очікувати

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови