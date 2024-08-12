Роман Щербан висловився про мобілізацію Андрія Лузана

Комік Роман Щербан. Фото: Instagram/romanscherban

Минулого місяця, шоумен, співзасновник YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан доєднався до лав ЗСУ. Мобілізацію 39-річного артиста прокоментував його колега, комік Роман Щербан.

Відповідне відео з’явилось на "Люкс ФМ".

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Вже як три тижні триває базова загальна військова підготовка Лузана в Силах безпілотних систем ЗС України (СБС). За словами Романа він підтримує зв’язок з Андрієм. Але спілкуються вони набагато менше, бо в захисника України інший розпорядок дня.

"Це рішення було виважене, максимально обдумане. Він дуже готувався до цього, скуповував собі і спорядження і проходив курси стрільби, їздив на полігон, дізнавався і довідувався все, що йому знадобиться", — зазначив Роман.

За словами стендапера, рішення Андрія надихнуло й інших учасників проєкту "Леви на джипі" пройти військову підготовку. Втім, всі справи з виготовлення контенту, по роботі з рекламодавцями, з благодійними ініціативами перейшли саме колегам Лузана.

"Лідерство одноосібно перейшло Миколі Зорянову. Вони разом починали створення цього каналу і це цілком логічно", — підсумував Роман Щербан.

Шоумен, військовослужбовець Андрій Лузан. Скриншот: Instagram/luzannnn

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