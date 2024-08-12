Роман Щербан высказался о мобилизации Андрея Лузана

Комик Роман Щербан. Фото: Instagram/romanscherban

В прошлом месяце, шоумен, соучредитель YouTube-канала "Леви на джипі" Андрей Лузан присоединился к рядам ВСУ. Мобилизацию 39-летнего артиста прокомментировал его коллега, комик Роман Щербан.

Соответствующее видео появилось на "Люкс ФМ".

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Уже три недели продолжается базовая общая военная подготовка Лузана в Силах беспилотных систем ВС Украины (СБС). По словам Романа, он поддерживает связь с Андреем. Но общаются они гораздо меньше, потому что у защитника Украины другой распорядок дня.

"Это решение было взвешено, максимально обдумано. Он очень готовился к этому, скупал себе и снаряжение и проходил курсы стрельбы, ездил на полигон, узнавал и узнавал все, что ему понадобится", — отметил Роман.

По словам стендапера, решение Андрея вдохновило и других участников проекта "Левів на джипі" пройти военную подготовку. Впрочем, все дела по изготовлению контента по работе с рекламодателями, благотворительными инициативами перешли именно коллегам Лузана.

"Лидерство единолично перешло Николаю Зорянову. Они вместе начинали создание этого канала и это вполне логично", — подытожил Роман Щербан.

Шоумен, военнослужащий Андрей Лузан. Скриншот: Instagram/luzannnn

Напомним, ранее мы писали, желает ли телеведущий Александр Педан уклониться от мобилизации благодаря поступлению в университет. Также мы рассказывали, что лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк признался, почему оставил службу в ВСУ.