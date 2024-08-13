Украинский актер Максим Самчик. Фото: интервью с Алиной Доротюк

Звезда сериала "Первые ласточки" Максим Самчик ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ. С самого начала полномасштабного вторжения он пошел в добровольное формирование территориальной громады Броваров. Однако разочаровался.

О своих планах рассказал Алине Доротюк.

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Максим Самчик учится летать на FPV дроне

Украинский актер Максим Самчик понимает, что может наступить момент, когда он станет на защиту страны. Он готов к этому. Также убежден, что каждый гражданин должен разбираться в военном деле и приобретать новые навыки. Именно поэтому сейчас осваивает управление дроном.

"В октябре у меня ВЛК. Я буду менять свой билет, то есть не билет, а временное удостоверение военнообязанного. Сейчас учусь летать на FPV. Дальше будет видно. Не знаю, насколько это стоит говорить. Но говорят, что это все до лампочки, что все равно пойдешь в пехоту. Уже как будет. Конкретно сейчас я здесь", — отметил артист.

Актер Максим Самчик на интервью с Алиной Доротюк. Фото: скриншот

В начале великой войны Максим активно проявлял желание защищать Родину. Он пополнил ряды добровольного формирования территориальной громады Броваров. Хотя он думал, что вступил в ТрО. Актер дежурил на блокпостах в Броварах и проверял документы у людей.

"Потом оказалось, что это не тероборона, это ДФТГ. Нам оружие выдали, когда уже под Броварами россиян не было. Какие-то учения минимальны были, проводились. Мы стали проверять донецкие, луганские и крымские номера, или тогда, если тебе что-то казалось подозрительным. А так было распоряжение: не создавать заторов. В ДФТГ никто тебя не держал. Это не тероборона была. Тероборона — это ты в армии, ты подчиняешься, насколько я понимаю. Там нельзя "пришел-ушел", — сказал кинозвезда.

Сейчас актер работает в Киевском академическом театре драмы и комедии. Добровольно мобилизоваться не планирует.

Напомним, комик Роман Щербан прокомментировал мобилизацию юмориста Андрея Лузана. Также Александр Педан признался, связано ли его желание поступить в университет с мобилизацией.