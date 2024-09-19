Зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж змінив зовнішність та схуд заради особливої ролі — фото

Зірка "Гри престолів" шалено схуд та змінив зачіску для нової ролі
Актор Пітер Дінклейдж, який прославився роллю Тіріона у серіалі "Гра престолів", знімається в новій адаптації п'єси Шекспіра. Він схуд та перефарбувався, щоб вдало перетворитись на персонажа.
Про це пише The Sun.
Зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж змінився заради ролі блазня
Актора сфотографували під час зйомок нового фільму-адаптації шекспірівського "Короля Ліра" в Лос-Анджелесі. Обличчя Пітера було повністю розмальоване гримом. Його розфарбували у чорний, білий та червоний кольори, а кучеряве волосся гримери перетворили на ірокез і покрили голову білою фарбою. Водночас помітно, що актор схуд та змарнів.
Lear Rex set photos reveal first look at Peter Dinklage as The Fool. pic.twitter.com/F7ZZScRDwn— Amy Woodward (@MosaicsInMO) September 19, 2024
Пітер грає блазня і в цій п'єсі це один з важливих героїв. Він — дотепний та чесний радник короля, який і вказує на недоліки Ліра.
На знімальному майданчику також помітили Аль Пачіно та Стівена Дорффа. Першого сфотографували в королівському вбранні, натомість іншого — у зеленій накидці на одне плече, у "брудному" гримі.
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