Зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж змінив зовнішність та схуд заради особливої ролі — фото

Голлівудський актор Пітер Дінклейдж у серіалі "Гра престолів". Фото: скриншот

Актор Пітер Дінклейдж, який прославився роллю Тіріона у серіалі "Гра престолів", знімається в новій адаптації п'єси Шекспіра. Він схуд та перефарбувався, щоб вдало перетворитись на персонажа.

Про це пише The Sun.

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Актора сфотографували під час зйомок нового фільму-адаптації шекспірівського "Короля Ліра" в Лос-Анджелесі. Обличчя Пітера було повністю розмальоване гримом. Його розфарбували у чорний, білий та червоний кольори, а кучеряве волосся гримери перетворили на ірокез і покрили голову білою фарбою. Водночас помітно, що актор схуд та змарнів.

Lear Rex set photos reveal first look at Peter Dinklage as The Fool. pic.twitter.com/F7ZZScRDwn — Amy Woodward (@MosaicsInMO) September 19, 2024

Пітер грає блазня і в цій п'єсі це один з важливих героїв. Він — дотепний та чесний радник короля, який і вказує на недоліки Ліра.

На знімальному майданчику також помітили Аль Пачіно та Стівена Дорффа. Першого сфотографували в королівському вбранні, натомість іншого — у зеленій накидці на одне плече, у "брудному" гримі.

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