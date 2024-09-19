Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка Голлівуду Вінслет заговорила про війну в Україні — що заявила arrow

Зірка Голлівуду Вінслет заговорила про війну в Україні — що заявила

19 вересня 2024 17:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Кейт Вінслет висловилася про війну в Україні та справжню сміливість
Голлівудська акторка Кейт Вінслет. Фото: REUTERS/Mina Kim
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Голлівудська акторка Кейт Вінслет заговорила про Україну. Зірка фільму "Титанік" показала свою позицію щодо війни.

Про це Кейт Вінслет сказала в інтерв'ю Time.

Читайте також:

Що сказала Вінслет про Україну

Акторка розповідала про свою роль у фільмі "Лі". Там вона зіграла фотографиню, яка під час Другої світової війни працювала кореспонденткою.

Кейт Вінслет
Голлівудська акторка Кейт Вінслет. Фото: REUTERS/Mina Kim

До речі, під час зйомок фільму Вінслет не боялася демонструвати свою природну красу. Акторка часто відмовлялася від макіяжу і не прагнула виглядати ідеально. За таку поведінку зірку почали називати сміливою.

Однак Вінслет зазначила, що її неабияк обурюють такі паралелі. За її словами, це не є сміливістю, адже вона не бореться зараз за справедливість та не перебуває в Україні, а просто виконує свою роботу.

Таким чином, Вінслет підкреслила, що справжня сміливість — це жити в країні, де йде війна, і протистояти ворогу.

"Це — не сміливість. Я не колишня керівниця пошти, яка бореться за справедливість. І я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива", — зазначила вона.

Також важливі новини дня по темі:

війна фільм Україна Титанік Голлівуд актори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:18 Військові показали кадри знищення ворожої гаубиці "МСТА-С" на Харківщині

18:17 За дослідження проблемного тунелю метро у Києві переплатили в 20 разів — ЗМІ

18:10 Прокопенко відзначив азовців, які відбивали окупантів на Кремінському напрямку

18:08 Жорін пояснив, чи продовжить працювати патронатна служба "Янголи Азову"

17:54 Усиновлення сироти — чи дає це право на відстрочку

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

17:53 Народний синоптик Діденко спрогнозувала, в яких регіонах буде мінусова температура

17:51 Обстріли Одещини — Україна просить Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

17:36 Зірка Голлівуду Вінслет заговорила про війну в Україні — що заявила

18:18 Військові показали кадри знищення ворожої гаубиці "МСТА-С" на Харківщині

18:17 За дослідження проблемного тунелю метро у Києві переплатили в 20 разів — ЗМІ

18:10 Прокопенко відзначив азовців, які відбивали окупантів на Кремінському напрямку

18:08 Жорін пояснив, чи продовжить працювати патронатна служба "Янголи Азову"

17:54 Усиновлення сироти — чи дає це право на відстрочку

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

17:53 Народний синоптик Діденко спрогнозувала, в яких регіонах буде мінусова температура

17:51 Обстріли Одещини — Україна просить Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію

17:36 Зірка Голлівуду Вінслет заговорила про війну в Україні — що заявила

17:30 У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж

17:24 В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра підвищиться температура до +26 °C

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації