Кейт Вінслет висловилася про війну в Україні та справжню сміливість

Голлівудська акторка Кейт Вінслет. Фото: REUTERS/Mina Kim

Голлівудська акторка Кейт Вінслет заговорила про Україну. Зірка фільму "Титанік" показала свою позицію щодо війни.

Про це Кейт Вінслет сказала в інтерв'ю Time.

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Акторка розповідала про свою роль у фільмі "Лі". Там вона зіграла фотографиню, яка під час Другої світової війни працювала кореспонденткою.

Голлівудська акторка Кейт Вінслет. Фото: REUTERS/Mina Kim

До речі, під час зйомок фільму Вінслет не боялася демонструвати свою природну красу. Акторка часто відмовлялася від макіяжу і не прагнула виглядати ідеально. За таку поведінку зірку почали називати сміливою.

Однак Вінслет зазначила, що її неабияк обурюють такі паралелі. За її словами, це не є сміливістю, адже вона не бореться зараз за справедливість та не перебуває в Україні, а просто виконує свою роботу.

Таким чином, Вінслет підкреслила, що справжня сміливість — це жити в країні, де йде війна, і протистояти ворогу.

"Це — не сміливість. Я не колишня керівниця пошти, яка бореться за справедливість. І я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива", — зазначила вона.