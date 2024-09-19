Кейт Вінслет висловилася про війну в Україні та справжню сміливість

Зірка Голлівуду Вінслет заговорила про війну в Україні — що заявила
Голлівудська акторка Кейт Вінслет заговорила про Україну. Зірка фільму "Титанік" показала свою позицію щодо війни.
Про це Кейт Вінслет сказала в інтерв'ю Time.
Що сказала Вінслет про Україну
Акторка розповідала про свою роль у фільмі "Лі". Там вона зіграла фотографиню, яка під час Другої світової війни працювала кореспонденткою.
До речі, під час зйомок фільму Вінслет не боялася демонструвати свою природну красу. Акторка часто відмовлялася від макіяжу і не прагнула виглядати ідеально. За таку поведінку зірку почали називати сміливою.
Однак Вінслет зазначила, що її неабияк обурюють такі паралелі. За її словами, це не є сміливістю, адже вона не бореться зараз за справедливість та не перебуває в Україні, а просто виконує свою роботу.
Таким чином, Вінслет підкреслила, що справжня сміливість — це жити в країні, де йде війна, і протистояти ворогу.
"Це — не сміливість. Я не колишня керівниця пошти, яка бореться за справедливість. І я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива", — зазначила вона.
Читайте Новини.LIVE!