Кейт Уинслет высказалась о войне в Украине и настоящей смелости

Голливудская актриса Кейт Уинслет. Фото: REUTERS/Mina Kim

Голливудская актриса Кейт Уинслет заговорила об Украине. Звезда фильма "Титаник" показала свою позицию по поводу войны.

Об этом Кейт Уинслет сказала в интервью Time.

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Актриса рассказывала о своей роли в фильме "Ли". Там она сыграла фотографа, которая во время Второй мировой войны работала корреспондентом.

Голливудская актриса Кейт Уинслет. Фото: REUTERS/Mina Kim

К слову, во время съемок фильма Уинслет не боялась демонстрировать свою естественную красоту. Актриса часто отказывалась от макияжа и не стремилась выглядеть идеально. За такое поведение звезду начали называть смелой.

Однако Винслет отметила, что ее изрядно возмущают такие параллели. По ее словам, это не смелость, ведь она не борется сейчас за справедливость и не находится в Украине, а просто выполняет свою работу.

Таким образом, Винслет подчеркнула, что настоящая смелость — это жить в стране, где идет война, и противостоять врагу.

"Это - не смелость. Я не бывшая руководительница почты, которая борется за справедливость. И я не в Украине. Я выполняю работу, которая для меня важна", — отметила она.