Звезда "Игры престолов" Питер Динклейдж изменил внешность и похудел ради особой роли.

Звезда "Игры престолов" безумно похудел и изменил прическу для новой роли
Актер Питер Динклейдж, прославившийся ролью Тириона в сериале "Игра престолов", снимается в новой адаптации пьесы Шекспира. Он похудел и перекрасился, чтобы удачно превратиться в персонажа.
Об этом пишет The Sun.
Звезда "Игры престолов" Питер Динклейдж сменился ради роли шута
Актера сфотографировали во время съемок нового фильма-адаптации шекспировского "Короля Лира" в Лос-Анджелесе. Лицо Питера было полностью разрисовано гримом. Его раскрасили в черный, белый и красный цвета, а вьющиеся волосы гримеры превратили в ирокез и покрыли голову белой краской. В то же время заметно, что актер похудел и осунулся.
Lear Rex set photos блестящий первый взгляд на Петра Динкляге как фоло. pic.twitter.com/F7ZZScRDwn— Amy Woodward (@MosaicsInMO) September 19, 2024
Питер играет шута и в этой пьесе это один из важных героев. Он остроумный и честный советник короля, который и указывает на недостатки Лира.
На съемочной площадке также были замечены Аль Пачино и Стивена Дорффа. Первого сфотографировали в королевской одежде, а другого — в зеленой накидке на одно плечо, в "грязном" гриме.
Напомним, киноикона Кейт Уинслет впервые высказалась об Украине. Также мы советовали 4 фильма о настоящей любви, от которой кожа покрывается сиротами, а сердце начинает стучать быстрее.
Читайте Новини.LIVE!