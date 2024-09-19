Звезда "Игры престолов" Питер Динклейдж изменил внешность и похудел ради особой роли.

Голливудский актер Питер Динклейдж в сериале "Игра престолов". Фото: скриншот

Актер Питер Динклейдж, прославившийся ролью Тириона в сериале "Игра престолов", снимается в новой адаптации пьесы Шекспира. Он похудел и перекрасился, чтобы удачно превратиться в персонажа.

Об этом пишет The Sun.

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Актера сфотографировали во время съемок нового фильма-адаптации шекспировского "Короля Лира" в Лос-Анджелесе. Лицо Питера было полностью разрисовано гримом. Его раскрасили в черный, белый и красный цвета, а вьющиеся волосы гримеры превратили в ирокез и покрыли голову белой краской. В то же время заметно, что актер похудел и осунулся.

Lear Rex set photos блестящий первый взгляд на Петра Динкляге как фоло. pic.twitter.com/F7ZZScRDwn — Amy Woodward (@MosaicsInMO) September 19, 2024

Питер играет шута и в этой пьесе это один из важных героев. Он остроумный и честный советник короля, который и указывает на недостатки Лира.

На съемочной площадке также были замечены Аль Пачино и Стивена Дорффа. Первого сфотографировали в королевской одежде, а другого — в зеленой накидке на одно плечо, в "грязном" гриме.

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