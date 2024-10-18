Аль Пачіно ледь не став жертвою викрадачки на початку кар'єри

Американський актор Аль Пачіно. Скриншот: YouTube/CBSSundayMorning

Американський актор Аль Пачіно презентував мемуари Sonny Boy ("Хлопчик Сонні"). Таке прізвисько було у нього в дитинстві. Оскароносна зірка розповів про різні етапи свого життя і згадав історію, як ледь не став жертвою викрадачки.

Про це повідомляє видання People.

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Аль Пачіно ледь не став жертвою викрадачки

Інцидент стався після релізу першої частини фільму "Хрещений батько" (1972 рік). Аль Пачіно вже впізнавали на вулиці. Одного разу актор добряче випив з братом актора Джина Гекмана, Річардом Гекманом. Актор не міг знайти дорогу в готель.

Тоді він зустрів незнайому жінку, яка була за кермом. Вона ввічливо запропонувала Аль Пачіно підвезти його. Відмовляти актор не став та, за його словами, не задумуючись сів в автомобіль.

"Але поки ми їхали, навіть у своєму заціпенінні я міг зрозуміти, що вона не повертає мене туди, де я зупинився. Я сказав їй: "Що тут відбувається?" І вона прямо сказала: "Я викрадаю тебе", — згадав актор.

Актор зазначив, що поведінка жінки не була якимось "агресивним фліртом". Аль Пачіно зрозумів, що треба діяти, а саме тікати. Він напряму сказав жінці, що планує вийти з машини на ходу. На що та відповіла відмовою і продовжила рух трасою.

"Я був п’яний, але був готовий вистрибнути з машини, що рухалася, якби мені знадобилося. Втім, це не сталося зі мною", — зізнався Аль Пачіно.

Коли жінка побачила, що актор енергійно намагається відчинити двері, вона передумала. Мовчки змінила маршрут та довезла голлівудську зірку додому. Більше вони не бачились. Аль Пачіно так і не дізнався, чим вона займалась в житті та які були мотиви.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Аль Пачіно пережив клінічну смерть у розпал пандемії коронавірусу. Також ми писали, що молода обраниця Аль Пачіно подала до суду на актора.