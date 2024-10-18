Аль Пачіно ледь не став жертвою викрадачки на початку кар'єри

Зірка фільму "Хрещений батько" ледь не став жертвою викрадачки
Американський актор Аль Пачіно презентував мемуари Sonny Boy ("Хлопчик Сонні"). Таке прізвисько було у нього в дитинстві. Оскароносна зірка розповів про різні етапи свого життя і згадав історію, як ледь не став жертвою викрадачки.
Про це повідомляє видання People.
Аль Пачіно ледь не став жертвою викрадачки
Інцидент стався після релізу першої частини фільму "Хрещений батько" (1972 рік). Аль Пачіно вже впізнавали на вулиці. Одного разу актор добряче випив з братом актора Джина Гекмана, Річардом Гекманом. Актор не міг знайти дорогу в готель.
Тоді він зустрів незнайому жінку, яка була за кермом. Вона ввічливо запропонувала Аль Пачіно підвезти його. Відмовляти актор не став та, за його словами, не задумуючись сів в автомобіль.
"Але поки ми їхали, навіть у своєму заціпенінні я міг зрозуміти, що вона не повертає мене туди, де я зупинився. Я сказав їй: "Що тут відбувається?" І вона прямо сказала: "Я викрадаю тебе", — згадав актор.
Актор зазначив, що поведінка жінки не була якимось "агресивним фліртом". Аль Пачіно зрозумів, що треба діяти, а саме тікати. Він напряму сказав жінці, що планує вийти з машини на ходу. На що та відповіла відмовою і продовжила рух трасою.
"Я був п’яний, але був готовий вистрибнути з машини, що рухалася, якби мені знадобилося. Втім, це не сталося зі мною", — зізнався Аль Пачіно.
Коли жінка побачила, що актор енергійно намагається відчинити двері, вона передумала. Мовчки змінила маршрут та довезла голлівудську зірку додому. Більше вони не бачились. Аль Пачіно так і не дізнався, чим вона займалась в житті та які були мотиви.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Аль Пачіно пережив клінічну смерть у розпал пандемії коронавірусу. Також ми писали, що молода обраниця Аль Пачіно подала до суду на актора.
Читайте Новини.LIVE!