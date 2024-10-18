Аль Пачино едва не стал жертвой похитительницы в начале карьеры

Звезда фильма "Крестный отец" едва не стал жертвой похитительницы
Американский актер Аль Пачино представил мемуары Sonny Boy ("Мальчик Сонни"). Такое прозвище было у него в детстве. Оскароносная звезда рассказал о разных этапах своей жизни и вспомнил историю, как едва не стал жертвой похитительницы.
Об этом сообщает издание People.
Аль Пачино едва не стал жертвой похитительницы
Инцидент произошел после релиза первой части фильма "Крестный отец" (1972 год). Аль Пачино уже узнавали на улице. Однажды актер изрядно выпил с братом актера Джина Гекмана, Ричардом Гекманом. Актер не мог найти дорогу в отель.
Тогда он встретил незнакомую женщину, которая была за рулем. Она вежливо предложила Аль Пачино подвезти его. Отказывать актер не стал и, по его словам, не задумываясь сел в автомобиль.
"Но пока мы ехали, даже в своем оцепенении я мог понять, что она не возвращает меня туда, где я остановился. Я сказал ей: "Что здесь происходит?" И она прямо сказала: "Я похищаю тебя", — вспомнил актер.
Актер отметил, что поведение женщины не было каким-то "агрессивным флиртом". Аль Пачино понял, что нужно действовать, а именно убегать. Он прямо сказал женщине, что планирует выйти из машины на ходу. На что та ответила отказом и продолжила движение по трассе.
"Я был пьян, но был готов выпрыгнуть из двигавшейся машины, если бы мне понадобилось. Впрочем, этого не произошло со мной", — признался Аль Пачино.
Когда женщина увидела, что актер энергично пытается открыть дверь, она передумала. Молча сменила маршрут и довезла голливудскую звезду домой. Больше они не виделись. Аль Пачино так и не узнал, чем она занималась в жизни и какие были мотивы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Аль Пачино пережил клиническую смерть в разгар пандемии коронавируса. Также мы писали, что молодая избранница Аль Пачино подала в суд актера.
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