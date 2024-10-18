Аль Пачино едва не стал жертвой похитительницы в начале карьеры

Американский актер Аль Пачино. Скриншот: YouTube/CBSSundayMorning

Американский актер Аль Пачино представил мемуары Sonny Boy ("Мальчик Сонни"). Такое прозвище было у него в детстве. Оскароносная звезда рассказал о разных этапах своей жизни и вспомнил историю, как едва не стал жертвой похитительницы.

Об этом сообщает издание People.

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Аль Пачино едва не стал жертвой похитительницы

Инцидент произошел после релиза первой части фильма "Крестный отец" (1972 год). Аль Пачино уже узнавали на улице. Однажды актер изрядно выпил с братом актера Джина Гекмана, Ричардом Гекманом. Актер не мог найти дорогу в отель.

Тогда он встретил незнакомую женщину, которая была за рулем. Она вежливо предложила Аль Пачино подвезти его. Отказывать актер не стал и, по его словам, не задумываясь сел в автомобиль.

"Но пока мы ехали, даже в своем оцепенении я мог понять, что она не возвращает меня туда, где я остановился. Я сказал ей: "Что здесь происходит?" И она прямо сказала: "Я похищаю тебя", — вспомнил актер.

Актер отметил, что поведение женщины не было каким-то "агрессивным флиртом". Аль Пачино понял, что нужно действовать, а именно убегать. Он прямо сказал женщине, что планирует выйти из машины на ходу. На что та ответила отказом и продолжила движение по трассе.

"Я был пьян, но был готов выпрыгнуть из двигавшейся машины, если бы мне понадобилось. Впрочем, этого не произошло со мной", — признался Аль Пачино.

Когда женщина увидела, что актер энергично пытается открыть дверь, она передумала. Молча сменила маршрут и довезла голливудскую звезду домой. Больше они не виделись. Аль Пачино так и не узнал, чем она занималась в жизни и какие были мотивы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Аль Пачино пережил клиническую смерть в разгар пандемии коронавируса. Также мы писали, что молодая избранница Аль Пачино подала в суд актера.