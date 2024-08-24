Лілі Коллінз у хутряній сукні підкорила ELLE France — фото

Американська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins

Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз з'явилась на обкладинці гламурного журналу ELLE France. Вона позувала у габаритних сукнях.

Світлини виклали в Instagram.

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Акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну героїню в серіалі "Емілі в Парижі, знялась для ELLE France. На обкладинці зірка в хутряній сукні, схожій на снігову кульку, та у чорних ботфортах.

На інших світлинах Коллінз у чудернацькій сукні з пікантним вирізом на грудях та виражає емоції на крупних планах камери.

Лілі Коллінз на обкладинці ELLE. Фото: instagram/lilyjcollins

Лілі Коллінз у гламурному журналі. Фото: instagram/lilyjcollins

Лілі Коллінз у чудернацькій сукні. Фото: instagram/lilyjcollins

Емоції Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins

Нагадаємо, американська гімнастка Сімона Байлз уявила себе героїнею серіалу "Емілі в Парижі". Також ми розповідали, як дизайнери вигадали легендарну сукню Емілі з балу в четвертому сезоні.