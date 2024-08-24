Звезда "Эмили в Париже" снялась для забавной обложки ELLE
Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз появилась на обложке гламурного журнала ELLE France. Она позировала в габаритных платьях.
Фотографии выложили в Instagram.
Лили Коллинз в меховом платье покорила ELLE France
Актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную героиню в сериале "Эмили в Париже", снялась для ELLE France. На обложке звезда в мешковатом платье, похожем на снежный шарик, и в черных ботфортах.
На других фотографиях Коллинз в причудливом платье с пикантным вырезом на груди и выражает эмоции на крупных планах камеры.
Напомним, американская гимнастка Симона Байлз представила себя героиней сериала "Эмили в Париже". Также мы рассказывали, как дизайнеры придумали легендарное платье Эмили на балу в четвертом сезоне.
Читайте Новини.LIVE!