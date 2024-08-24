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Звезда "Эмили в Париже" снялась для забавной обложки ELLE

24 августа 2024 15:00
Антонина Завадская - Редактор
Лили Коллинз в меховом платье покорила ELLE France.
Американская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
Антонина Завадская - Редактор

Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз появилась на обложке гламурного журнала ELLE France. Она позировала в габаритных платьях.

Фотографии выложили в Instagram.

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Лили Коллинз в меховом платье покорила ELLE France

Актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную героиню в сериале "Эмили в Париже", снялась для ELLE France. На обложке звезда в мешковатом платье, похожем на снежный шарик, и в черных ботфортах.

На других фотографиях Коллинз в причудливом платье с пикантным вырезом на груди и выражает эмоции на крупных планах камеры.

Лили Коллинз на обложке ELLE. Фото: instagram/lilyjcollins
Лили Коллинз на обложке ELLE. Фото: instagram/lilyjcollins
Лили Коллинз в гламурном журнале. Фото: instagram/lilyjcollins
Лили Коллинз в гламурном журнале. Фото: instagram/lilyjcollins
Лили Коллинз в причудливом платье. Фото: instagram/lilyjcollins
Лили Коллинз в причудливом платье. Фото: instagram/lilyjcollins
Эмоции Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
Эмоции Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins

Напомним, американская гимнастка Симона Байлз представила себя героиней сериала "Эмили в Париже". Также мы рассказывали, как дизайнеры придумали легендарное платье Эмили на балу в четвертом сезоне.

Франция мода Elle Лили Коллинз актеры зарубежные звезды "Эмили в Париже"

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