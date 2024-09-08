Зірка "Друзів" вперше за багато місяців з'явився на людях

Актор Метт Леблан. Фото: instagram.com/mleblanc/

Метт Леблан з'явився на публіці в Лос-Анджелесі. 57-річна зірка серіалу "Друзі" з’явився у гарному настрої під час свого візиту в автосалон у Ван-Найс.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зірка "Друзів" вирушив в автосалон

У невимушеному образі в чорній футболці та темних джинсах Леблан вийшовв люди. Зірка став відомим у ролі Джоуї Тріббіані в ситкомі 1990-х. Актор доповнив свій образ парою темних кросівок і темно-синьою бейсболкою.

Леблана вперше побачили у грудні 2023 року, коли його востаннє сфотографували після того, як у жовтні помер його партнер по серіалу "Друзі" Меттью Перрі.

Серед інших зірок серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, Кортні Кокс і Девіда Швіммер. 28 жовтня Меттью Перрі помер у гідромасажній ванні в його будинку в Пасіфік Палісейдс. Офіс медичної експертизи округу Лос-Анджелес пізніше виявив, що причиною його смерті стало смертельне передозування кетаміном.

На момент смерті Перрі Леблан, який зіграв найкращого друга Чендлера Бінга, написав в Instagram: "Меттью. З важким серцем прощаюся. Часи, які ми провели разом, чесно кажучи, є одними з улюблених часів мого життя", — йдеться на сторінці актора.

Нагадаємо, фанати відзначили день народження Меттью Перрі.