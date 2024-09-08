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Звезда "Друзей" впервые за многие месяцы появился на людях

8 сентября 2024 08:33
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Друзей" впервые за многие месяцы появился на людях
Актер Мэтт Леблан. Фото: instagram.com/mleblanc/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мэтт Леблан появился на публике в Лос-Анджелесе. 57-летняя звезда сериала "Друзья" появилась в хорошем настроении во время своего визита в автосалон в Ван-Найс.

Об этом пишет Daily Mail.

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В непринужденном образе в черной футболке и темных джинсах Леблан вышел в люди. Звезда стала известна в роли Джоуи Триббиани в ситкоме 1990-х. Актер дополнил свой образ парой темных кроссовок и темно-синей бейсболкой.

 

 

Леблана впервые увидели с декабря 2023 года, когда его последний раз сфотографировали после того, как в октябре скончался его партнер по сериалу "Друзья" Мэттью Перри.

Среди других звезд сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер. 28 октября, Мэттью Перри скончался в гидромассажной ванне в его доме в Пасифик Палисейдс. Офис медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес позже обнаружил, что причиной его смерти стала смертельная передозировка кетамином.

На момент смерти Перри Леблан, сыгравший лучшего друга Чендлера Бинга, написал в Instagram: "Мэтью. С тяжелым сердцем прощаюсь. Времена, которые мы провели вместе, честно говоря, являются одними из любимых времен моей жизни", — говорится на странице актера.

Напомним, фанаты отметили день рождения Мэттью Перри.

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