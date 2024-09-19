Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Дюни" оголила груди у спокусливій позі arrow

Зірка "Дюни" оголила груди у спокусливій позі

19 вересня 2024 11:00
Валерія Соколенко - Редактор
Флоренс П'ю без спіднього знялась для обкладинки British Vogue — фото
Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram/britishvogue
Валерія Соколенко - Редактор

Акторка Флоренс П'ю, яка здобула ще більшу популярність після зйомок в "Дюні", позувала для британського глянцю. Стилісти показали її сильною та цілеспрямованою жінкою. 

Світлинами поділились в Instagram. 

Читайте також:

Флоренс П'ю знялась для обкладинки British Vogue

Акторка позувала для сторінок глянцю в образах з ретро атмосферою. Вона дещо нагадала стиль героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки", втім в її самовідчуття є відображення саме сучасної жінки. Тонкі тканини, оголені груди, вишукане золото — все те, що до смаку Флоренс.

"За десятиліття з моменту свого першого фільму, інженю Оксфорду стала добрим блокбастером, який цілком відповідає голлівудським фурорам. П'ю Флоренс розповіла про пошук нової любові, блокування критиків її тіла та як навчитися жити на власних умовах", — пишуть в анонсі випуску.

Акторка Флоренс П'ю оголила груди. Фото: instagram/britishvogue
Акторка Флоренс П'ю оголила груди. Фото: instagram/britishvogue
Флоренс П'ю позує для глянцю. Фото: instagram/britishvogue
Флоренс П'ю позує для глянцю. Фото: instagram/britishvogue
Флоренс П'ю біля басейну. Фото: instagram/britishvogue
Флоренс П'ю біля басейну. Фото: instagram/britishvogue
Флоренс П'ю без спіднього. Фото: instagram/britishvogue
Флоренс П'ю без спіднього. Фото: instagram/britishvogue

Нагадаємо, фанати серіалу "Дивні дива" захейтили акторку, яка грає головну героїню, через швидше старішання. Також Флоренс П'ю вразила своїм вбранням принцеси на відомому кінофестивалі.

мода Голлівуд актори закордонні зірки Дюна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

12:15 Безуглу звільнили з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

12:12 Рада ухвалила Закон про систему "Державний аграрний реєстр"

12:09 Удар по складах у Торопці — Юсов пообіцяв більше вибухів у Росії

11:59 Проблеми у роботі Київстару — у компанії прокоментували збій

11:58 Горів двічі за два тижні — в Одесі почали консервувати будинок на Софіївській

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:55 Реформа Рахункової палати на вимогу США та МВФ — що вирішила Рада

11:53 На київській АЗС двоє молодиків жорстоко побили співробітника

11:48 Російський обстріл знеструмив Сумську область — в Укренерго оцінили стан енергосистеми

11:41 Відомий тренер назвав нового лідера донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів

11:41 Українців можуть позбавити пільг на комуналку — кого саме та чому

Термінова новина

12:15 Безуглу звільнили з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

12:12 Рада ухвалила Закон про систему "Державний аграрний реєстр"

12:09 Удар по складах у Торопці — Юсов пообіцяв більше вибухів у Росії

11:59 Проблеми у роботі Київстару — у компанії прокоментували збій

11:58 Горів двічі за два тижні — в Одесі почали консервувати будинок на Софіївській

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:55 Реформа Рахункової палати на вимогу США та МВФ — що вирішила Рада

11:53 На київській АЗС двоє молодиків жорстоко побили співробітника

11:48 Російський обстріл знеструмив Сумську область — в Укренерго оцінили стан енергосистеми

11:41 Відомий тренер назвав нового лідера донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів

11:41 Українців можуть позбавити пільг на комуналку — кого саме та чому

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації