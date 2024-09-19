Флоренс П'ю без спіднього знялась для обкладинки British Vogue — фото

Зірка "Дюни" оголила груди у спокусливій позі
Акторка Флоренс П'ю, яка здобула ще більшу популярність після зйомок в "Дюні", позувала для британського глянцю. Стилісти показали її сильною та цілеспрямованою жінкою.
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Флоренс П'ю знялась для обкладинки British Vogue
Акторка позувала для сторінок глянцю в образах з ретро атмосферою. Вона дещо нагадала стиль героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки", втім в її самовідчуття є відображення саме сучасної жінки. Тонкі тканини, оголені груди, вишукане золото — все те, що до смаку Флоренс.
"За десятиліття з моменту свого першого фільму, інженю Оксфорду стала добрим блокбастером, який цілком відповідає голлівудським фурорам. П'ю Флоренс розповіла про пошук нової любові, блокування критиків її тіла та як навчитися жити на власних умовах", — пишуть в анонсі випуску.
Нагадаємо, фанати серіалу "Дивні дива" захейтили акторку, яка грає головну героїню, через швидше старішання. Також Флоренс П'ю вразила своїм вбранням принцеси на відомому кінофестивалі.
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