Флоренс П'ю без спіднього знялась для обкладинки British Vogue — фото

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram/britishvogue

Акторка Флоренс П'ю, яка здобула ще більшу популярність після зйомок в "Дюні", позувала для британського глянцю. Стилісти показали її сильною та цілеспрямованою жінкою.

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Акторка позувала для сторінок глянцю в образах з ретро атмосферою. Вона дещо нагадала стиль героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки", втім в її самовідчуття є відображення саме сучасної жінки. Тонкі тканини, оголені груди, вишукане золото — все те, що до смаку Флоренс.

"За десятиліття з моменту свого першого фільму, інженю Оксфорду стала добрим блокбастером, який цілком відповідає голлівудським фурорам. П'ю Флоренс розповіла про пошук нової любові, блокування критиків її тіла та як навчитися жити на власних умовах", — пишуть в анонсі випуску.

Акторка Флоренс П'ю оголила груди. Фото: instagram/britishvogue

Флоренс П'ю позує для глянцю. Фото: instagram/britishvogue

Флоренс П'ю біля басейну. Фото: instagram/britishvogue

Флоренс П'ю без спіднього. Фото: instagram/britishvogue

Нагадаємо, фанати серіалу "Дивні дива" захейтили акторку, яка грає головну героїню, через швидше старішання. Також Флоренс П'ю вразила своїм вбранням принцеси на відомому кінофестивалі.