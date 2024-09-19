Флоренс Пью без нижнего белья снялась для обложки British Vogue.

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram/britishvogue

Актриса Флоренс Пью, получившая еще большую популярность после съемок в "Дюне", позировала для британского глянца. Стилисты показали ее сильной и целеустремленной женщиной.

Фотографии поделились в Instagram.

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Актриса позировала для страниц глянца в образах с ретро атмосферой. Она несколько напомнила стиль героинь сериала "Отчаянные домохозяйки", впрочем, в ее самочувствии есть отражение именно современной женщины. Тонкие ткани, обнаженная грудь, изысканное золото — все то, что по вкусу Флоренс.

"За десятилетие с момента своего первого фильма, инженю Оксфорда стала хорошим блокбастером, полностью отвечающим голливудским фурорам. Пью Флоренс рассказала о поиске новой любви, блокировании критиков ее тела и как научиться жить на собственных условиях", — пишут в анонсе выпуска.

Актриса Флоренс Пью обнажила грудь. Фото: instagram/britishvogue

Флоренс Пью позирует для глянца. Фото: instagram/britishvogue

Флоренс Пью у бассейна. Фото: instagram/britishvogue

Флоренс Пью без нижнего белья. Фото: instagram/britishvogue

Напомним, фанаты сериала "Удивительные чудеса" захейтили актрису, играющую главную героиню, из-за быстрого старения. Также Флоренс Пью поразила своим нарядом принцессы на известном кинофестивале.