Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow З'явився перший трейлер рімейку культового фільму "Жорстокі ігри" arrow

З'явився перший трейлер рімейку культового фільму "Жорстокі ігри"

24 жовтня 2024 21:50
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Рімейк фільму "Жорстоких ігор" став серіалом — перший трейлер
Постер серіалу "Жорстокі ігри". Фото: Instagram/cruelintentionsmovie
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Вже наприкінці наступного місяця вийде серіал "Жорстокі ігри". Це рімейк однойменного фільму 1999 року, головні ролі в якому зіграли Сара Мішель Геллар, Раян Філліпп та Різ Візерспун. В новому серіалі їх не буде. 

Трейлер з’явився на YouTube-каналі Prime Video

Читайте також:

Трейлер рімейку "Жорстоких ігор"

Як і фільм, серіал знято за романом "Небезпечні зв'язки" Шодерло де Лакло (1782 рік). Події шоу відбуваються в елітному коледжі у Вашингтоні. Зведені брат та сестра готові піти на все, аби залишитися лідерами серед всіх учнів. Для цього вони планують спокусити дочку віцепрезидента США.

Прем'єра серіалу відбудеться 21 листопада на стримінговому сервісі Amazon. Головні ролі виконали Сара Кетрін Гук, Саванна Лі Сміт та Зак Берджесс. Сценарій нової версії "Жорстоких ігор" розробили Фібі Фішер та Сара Гудман. 

Оригінальний фільм "Жорстокі ігри"

Спочатку фільм планували знімати як незалежне кіно з невеликим бюджетом. Згодом до проєкту доєдналась кіностудія Columbia Pictures і бюджет виріс до 10 млн доларів. Попри розгром від критиків, стрічка зібрала 75 млн доларів.

Касовий успіх, зацікавленість глядачів та обговорення проєкту в ЗМІ спонукали продюсерів відзняти продовження. Так з'явилися ще дві частини фільму з іншими акторами. Вони  не мали успіху. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у скандального голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна діагностували одну з форм раку кісткового мозку. Також ми розповідали, що помер зірка телесеріалу 1960-х років "Тарзан", актор Рон Елі.

фільм Amazon серіал Голлівуд актори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:07 Відмовився від мобілізації та поїхав у відрядження — як суд покарав чоловіка

21:43 Як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити — у ТЦК відповіли

21:36 Магія Довбика допомогла Ромі обіграти Динамо у Лізі Європи

21:28 У Мудрика гол та дві гольові передачі в матчі за Челсі — відео

21:17 В Харкові пролунали вибухи — регіон під ударом

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:15 В одному зі штатів США розпочалося голосування на виборах президента — відео

20:41 ГУР повідомило, що солдати КНДР вже перебувають в Курській області

20:35 Українців чекають погодні сюрпризи — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 На Львівщині викрили лікарку, яка за гроші призначала інвалідність

20:07 Синоптики попередили киян про погоду на завтра — до чого готуватися

22:07 Відмовився від мобілізації та поїхав у відрядження — як суд покарав чоловіка

21:43 Як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити — у ТЦК відповіли

21:36 Магія Довбика допомогла Ромі обіграти Динамо у Лізі Європи

21:28 У Мудрика гол та дві гольові передачі в матчі за Челсі — відео

21:17 В Харкові пролунали вибухи — регіон під ударом

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:15 В одному зі штатів США розпочалося голосування на виборах президента — відео

20:41 ГУР повідомило, що солдати КНДР вже перебувають в Курській області

20:35 Українців чекають погодні сюрпризи — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 На Львівщині викрили лікарку, яка за гроші призначала інвалідність

20:07 Синоптики попередили киян про погоду на завтра — до чого готуватися

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні