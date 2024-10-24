Рімейк фільму "Жорстоких ігор" став серіалом — перший трейлер

Постер серіалу "Жорстокі ігри". Фото: Instagram/cruelintentionsmovie

Вже наприкінці наступного місяця вийде серіал "Жорстокі ігри". Це рімейк однойменного фільму 1999 року, головні ролі в якому зіграли Сара Мішель Геллар, Раян Філліпп та Різ Візерспун. В новому серіалі їх не буде.

Трейлер з’явився на YouTube-каналі Prime Video.

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Трейлер рімейку "Жорстоких ігор"

Як і фільм, серіал знято за романом "Небезпечні зв'язки" Шодерло де Лакло (1782 рік). Події шоу відбуваються в елітному коледжі у Вашингтоні. Зведені брат та сестра готові піти на все, аби залишитися лідерами серед всіх учнів. Для цього вони планують спокусити дочку віцепрезидента США.

Прем'єра серіалу відбудеться 21 листопада на стримінговому сервісі Amazon. Головні ролі виконали Сара Кетрін Гук, Саванна Лі Сміт та Зак Берджесс. Сценарій нової версії "Жорстоких ігор" розробили Фібі Фішер та Сара Гудман.

Оригінальний фільм "Жорстокі ігри"

Спочатку фільм планували знімати як незалежне кіно з невеликим бюджетом. Згодом до проєкту доєдналась кіностудія Columbia Pictures і бюджет виріс до 10 млн доларів. Попри розгром від критиків, стрічка зібрала 75 млн доларів.

Касовий успіх, зацікавленість глядачів та обговорення проєкту в ЗМІ спонукали продюсерів відзняти продовження. Так з'явилися ще дві частини фільму з іншими акторами. Вони не мали успіху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у скандального голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна діагностували одну з форм раку кісткового мозку. Також ми розповідали, що помер зірка телесеріалу 1960-х років "Тарзан", актор Рон Елі.