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Появился первый трейлер римейка культового фильма "Жестокие игры"

24 октября 2024 21:50
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Римейк фильма "Жестоких игр" стал сериалом — первый трейлер
Постер сериала "Жестокие игры". Фото: Instagram/cruelintentionsmovie
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

Уже в конце следующего месяца выйдет сериал "Жестокие игры". Это римейк одноименного фильма 1999 года, главные роли в котором сыграли Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп и Риз Уизерспун. В новом сериале их не будет.

Трейлер появился на YouTube-канале Prime Video.

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Трейлер римейка "Жестоких игр"

Как и фильм, сериал снят по роману "Опасные связи" Шодерло де Лакло (1782 год). События шоу происходят в элитном колледже в Вашингтоне. Сводные брат и сестра готовы пойти на все, чтобы остаться лидерами всех учеников. Для этого они планируют соблазнить дочь вице-президента США.

Премьера сериала состоится 21 ноября на стриминговом сервисе Amazon. Главные роли исполнили Сара Кэтрин Хук, Саванна Ли Смит и Зак Берджесс. Сценарий новой версии "Жестоких игр" разработали Фиби Фишер и Сара Гудман.

Оригинальный фильм "Жестокие игры"

Первоначально фильм планировали снимать как независимое кино с небольшим бюджетом. Впоследствии к проекту присоединилась киностудия Columbia Pictures и бюджет вырос до 10 млн долларов. Несмотря на разгром от критиков, фильм собрал 75 млн долларов.

Кассовый успех, заинтересованность зрителей и обсуждение проекта в СМИ побудили продюсеров снять продолжение. Так появилось еще две части фильма с другими актерами. Они не имели успеха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у скандального голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали одну из форм рака костного мозга. Также мы рассказывали, что умер звезда телесериала 1960-х годов "Тарзан", актер Рон Эли.

фильм Amazon сериал Голливуд актеры

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