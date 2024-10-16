Джейк Ллойд з франшизи "Зоряни війни" вперше за тривалий час вийшов на публіку

Фрагмент фільму "Зоряні війни: Прихована загроза". Фото: Instagram/jake_lloyd__

Колишній американський актор Джейк Ллойд, який здобув популярність завдяки ролі Енакіна Скайвокера у фільмі "Зоряні війни: Прихована загроза", вперше з'явився на публіці за цілий рік. До цього він проходив лікування в психіатричній клініці.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

Читайте також:

Зірка "Зоряних воєн" вийшов з психлікарні

За словами папараці, 35-річний актор почувався добре під час нещодавньої прогулянки в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США), де він зайшов у місцевий тренажерний зал. Паралельно Джейк Ллойд зробив декілька затяжок електронною цигаркою (УВАГА!!! Куріння шкодить вашому здоров’ю) і випив протеїновий коктейль.

Це перша його поява за рік після того, як раніше він звертався за лікуванням шизофренії до психіатричного закладу. Під час прогулянки Джейк тримався стримано, опустивши голову. В нього була доглянута підстрижена борода.

За словами матері колишнього актора, Лізи, її син був госпіталізований у минулого року після того, як він заглушив їхню машину посеред дороги. Поліція втрутилася в ситуацію, але Джейку було важко спілкуватися з ними.

"Зараз він краще спілкується з людьми і стає трохи більш товариським, що дуже приємно", — зазначила Ліза Ллойд, натякаючи на те, що лікування сина пройшло успішно.

Повідомлення про те, що у Джейка діагностували шизофренію, вперше з’явилися у 2015 році після кількох випадкових інцидентів. У результаті яких актор провів час і у в’язниці, і в лікарні.

Прем’єра фільму "Зоряні війни: Прихована загроза" відбулась в 1999-му. Тоді Джейку було десять років. Вже у 2001-му він завершив акторську кар’єру через надмірну увагу до себе. В хлопця почались психологічні проблеми. Попри це в одному з інтерв’ю Джейк Ллойд зізнався — він все ще обожнює франшизу "Зоряних воєн".

Нагадаємо, раніше ми писали, що шолом та тростину Йоди із "Зоряних воєн" виставили на аукціон. Також ми розповідали, що помер американський актор Джеймс Ерл Джонс, який озвучував Дарта Вейдера в "Зоряних війнах".