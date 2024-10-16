Джейк Ллойд из франшизе "Звездные войны" впервые за длительное время вышел на публику

Фрагмент фильма "Звездные войны: Скрытая угроза". Фото: Instagram/jake_lloyd__

Бывший американский актер Джейк Ллойд, получивший известность благодаря роли Энакина Скайвокера в фильме "Звездные войны: Скрытая угроза", впервые появился на публике за целый год. До этого он проходил лечение в психиатрической клинике.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

Читайте также:

Звезда "Звездных войн" вышел из психбольницы

По словам папарацци, 35-летний актер чувствовал себя хорошо во время недавней прогулки в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), где он вошел в местный тренажерный зал. Параллельно Джейк Ллойд сделал несколько затяжек электронной сигаретой (ВНИМАНИЕ!!! Курение вредит вашему здоровью) и выпил протеиновый коктейль.

Это первое его появление через год после того, как ранее он обращался за лечением шизофрении в психиатрическое учреждение. Во время прогулки Джейк держался сдержанно, опустив голову. У него была ухожена подстриженная борода.

По словам матери бывшего актера, Лизы, ее сын был госпитализирован в прошлом году после того, как он заглушил их машину посреди дороги. Полиция вмешалась в ситуацию, но Джейку было тяжело общаться с ними.

"Сейчас он лучше общается с людьми и становится немного общительнее, что очень приятно", — отметила Лиза Ллойд, намекая на то, что лечение сына прошло успешно.

Сообщения о том, что у Джейка диагностировали шизофрению, впервые появились в 2015 году после нескольких случайных инцидентов. В результате которых актер провел время и в тюрьме, и в больнице.

Премьера фильма "Звездные войны: Скрытая угроза" состоялась в 1999 году. Тогда Джейку было десять лет. Уже в 2001-м он завершил актерскую карьеру из-за чрезмерного внимания к себе. У парня начались психологические проблемы. Несмотря на это, в одном из интервью Джейк Ллойд признался — он все еще обожает франшизу "Звездных войн".

Напомним, ранее мы писали, что шлем и трость Йоды из "Звездных войн" выставили на аукцион. Также мы рассказывали, что умер американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера в "Звездных войнах".